拜登視察佛州坍塌公寓大廈 搜救行動因崩塌風險而暫停

拜登總統(中)1日上午前往佛州邁阿密海灘北部瑟夫塞德市(Surfside)的尚普蘭大廈南棟康斗公寓坍塌現場視察並聽取簡報時說，聯邦政府將全力協助佛州的搜救行動。圖為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis，圖左)、邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava，圖右)。Getty Images

拜登 總統1日上午前往佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌現場視察並聽取簡報時說，聯邦政府將全力協助佛州 的搜救行動。另一方面，由於公寓大樓建築物其餘部分出現崩塌風險，搜救行動1日凌晨緊急宣布暫停。

福斯新聞網(Fox News)報導，拜登對包括佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)在內等佛州官員說：「這是你們的工作，但我們會確保你們獲得任何需要資源。」

商務部 旗下的國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology，NIST)表示，對於尚普蘭大廈坍塌事件將展開「全面的技術調查」。

國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology，NIST)代理所長奧爾索夫(James Olthoff)發表聲明說：「這是筆墨難以形容的悲劇，如同國家標準技術研究所所有調查行動一樣，我們將展開尋找事實研究，避免未來再次發生類似事件。」

奧爾索夫指出，將透過技術調查釐清大樓倒塌的原因，並且根據調查發現做出建議，確保建築物安全，防止相同狀況重演。

6月24日凌晨1時30分左右，尚普蘭大廈南棟康斗公寓突然坍塌。截至30日為止，死亡人數累計已18人，145人失蹤。30日確認身份的兩名罹難者為10歲的露西亞‧葛拉(Lucia Guara)與4歲的艾瑪‧葛拉(Emma Guara)。

邁阿密-戴德郡消防局長柯米斯基(Alan Cominsky)1日表示，凌晨2時左右，由於工程施評估建築物的穩定可能有問題，搜救行動臨時宣告暫停。

他說，從倒塌大廈瓦礫堆頂端露出，懸掛於空中的一段大型樑柱搖搖欲墜，開始出現6吋至12吋的移動，萬一掉落可能導至大廈停車場區域支撐點損害，更可能使得其他鋼筋水泥塊進一步崩塌。