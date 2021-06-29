美致函准台退輔會駐華府設辦 誰領銜駐美角逐者眾

針對首批駐美設處人選，退輔會將組成甄選委員會，由退輔會副主委李文忠召集審議。圖／本報系資料照

台退輔會獲准派員駐美並在華府 派設置辦公室，退輔會今日表示，美國 在台協會（AIT）華盛頓辦公室已正式書函同意退輔會派員。至於外派者是否為退輔會原先希望的「具公務人員資格的退除役官兵」，新修訂的退輔會組織法上並未強制定義，據了解，目前角逐者眾。

立法院5月間三讀通過修正國軍退除役官兵輔導委員會組織法第4條之1、第6條條文，讓退輔會應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。根據退輔會先前向立法院說明，最快今年第3季（7到9月間）外派人員赴美國。但據了解，因甄選角逐與後續訓練時程，官方希望能在今年派出。

而根據退輔會計畫，將派2位退輔會官員駐美國華盛頓，分別為簡任11至12職等1員、薦任8至9職等1員，將以公開、公正方式選拔具公務人員資格的國軍退除役官兵擔任駐外人員，並會在當地聘用1位雇員。

退輔會指出，派員駐美第一年所需經費總計為新台幣2170萬4000元(新台幣，下同，約77.7萬美元)，主要分為人事費用1105萬4000元、業務費765萬元、「初期新設辦事處一次性費用」300萬元；駐美辦公地點就在駐美軍協組內，由駐美代表處統一指揮。

退輔會副主委李文忠也曾在立法院表示，退輔會已與美國三大退伍軍人組織談妥，爾後將派遣中階官員赴美三大退伍軍人組織與退伍軍人事務部「實習」，對方也將每年派人來駐台，雙方互駐時間是三個月到一年。

至於駐美人選問題，退輔會表示，駐美人員甄選已公告完畢，現正依程序辦理甄選。另，經協調國防部 ，已同意與退輔會在華府合署辦公。而美國在台協會華盛頓辦公室已正式書函同意退輔會派員。

對於派外人員是否一定如當時規劃，一定是具退役軍官背景者？尤其是在需符合規劃職等。官員說，不一定，須視甄選對象是否符合資格，因為三讀的組織法修訂並未要求派員一定須是退役軍人，其他符合條件者也有資格角逐，退輔會將組成甄選委員會，由退輔會副主委李文忠召集審議。

退輔會提出「組織法」增訂「派員駐境外辦事」員額時，雖有民進黨立委羅致政提案建議這項員額應註明為「派具外交專長之退除役官兵駐境外辦事」，退輔會也曾說明要甄選具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員，但行政院修法版本堅持與各部會駐外法源條文一致為「派員駐境外辦事」，並未限制外派者為退除役軍人。

事實退輔會內確有不少具外派經驗的從業人員，如苗栗榮服處長徐偉光，就曾任駐美軍事代表團副團長。