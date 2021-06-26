富豪太空旅遊競賽 維珍也獲批 較勁貝佐斯

維珍集團創辦人布蘭森。(路透)

英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）25日獲美國聯邦航空總署（FAA） 批准提供商業太空 旅遊服務，使維珍集團創辦人布蘭森與世界首富貝佐斯 之間的太空競賽進入最後階段。

維珍銀河25日表示，FAA已批准維珍現有執照適用範圍可擴及載客飛行。該公司並證實，5月22日試飛成功。這項利多消息激勵維珍銀河股價在紐約收盤飆升近39%，比一個多月前的低點漲了將近四倍。

FAA也發布聲明，證實「已核可第一張把個人送上太空的商業太空執照」，「載人太空飛行故事展開新的篇章」。

Astralytical太空分析師佛慈雅克說，獲FAA核可，似乎讓維珍銀河Unity太空船載客遊太空服務排除最後一道障礙，「他們終於達陣了」。

獲主管機關批准，也象徵太空旅遊業抵達新的里程碑，從不久前仍屬科幻小說般遙不可及的夢想，朝轉化為現實再邁進一步。維珍銀河自從2004年以來，就一直朝這個目標努力不懈。該公司未說明商業載客飛行何時啟動，也未透露屆時布蘭森是否參與首航。

亞馬遜創辦人貝佐斯則已把他個人太空觀光 處女航日期訂定7月20日，由他私人航太公司藍源（Blue Origin）的火箭送上太空 。

兩位富豪創辦人正爭相成為第一個全商業化太空旅遊服務業者，維珍標榜自己率先取得搭載付費乘客執照。

太空觀光的需求累積多時，目前已有大約600人排隊等候搭上維珍銀河的太空船。