富豪太空旅遊競賽 維珍也獲批 較勁貝佐斯
英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）25日獲美國聯邦航空總署（FAA） 批准提供商業太空旅遊服務，使維珍集團創辦人布蘭森與世界首富貝佐斯之間的太空競賽進入最後階段。
維珍銀河25日表示，FAA已批准維珍現有執照適用範圍可擴及載客飛行。該公司並證實，5月22日試飛成功。這項利多消息激勵維珍銀河股價在紐約收盤飆升近39%，比一個多月前的低點漲了將近四倍。
FAA也發布聲明，證實「已核可第一張把個人送上太空的商業太空執照」，「載人太空飛行故事展開新的篇章」。
Astralytical太空分析師佛慈雅克說，獲FAA核可，似乎讓維珍銀河Unity太空船載客遊太空服務排除最後一道障礙，「他們終於達陣了」。
獲主管機關批准，也象徵太空旅遊業抵達新的里程碑，從不久前仍屬科幻小說般遙不可及的夢想，朝轉化為現實再邁進一步。維珍銀河自從2004年以來，就一直朝這個目標努力不懈。該公司未說明商業載客飛行何時啟動，也未透露屆時布蘭森是否參與首航。
亞馬遜創辦人貝佐斯則已把他個人太空觀光處女航日期訂定7月20日，由他私人航太公司藍源（Blue Origin）的火箭送上太空 。
兩位富豪創辦人正爭相成為第一個全商業化太空旅遊服務業者，維珍標榜自己率先取得搭載付費乘客執照。
太空觀光的需求累積多時，目前已有大約600人排隊等候搭上維珍銀河的太空船。
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