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美國物流也塞車 FedEx突然暫停為1400客戶送貨

編譯黃嘉洵／綜合外電
FedEx無預警停止配送服務，令部分商家改尋新的物流方式。美聯社
FedEx無預警停止配送服務，令部分商家改尋新的物流方式。美聯社

聯邦快遞（FedEx）本月稍早突然暫停對約1,400名客戶提供貨運服務，目的是為了紓緩包裹量暴增所導致的物流壅塞問題，但此舉也令部分客戶猝不及防。

FedEx無預警停止配送服務，令部分商家改尋新的物流管道。FedEx本周已恢復對部分客戶的運貨服務。新冠肺炎疫情期間的電子商務支出激增，為得各家貨運業者帶來壓力，FedEx今年在準時送貨方面落後競爭同業。

FedEx發言人表示，縮減服務的目的是為了將（物流）網路所受的干擾降至最低，並且平衡運能與需求，以避免全美各地的貨物堆積，特別是在運能最緊繃的貨運服務中心。FedEx預計在24日盤後公布上季財報。

FedEx發言人指出，這項暫時措施是為了紓解貨運量，以便在可控制的範圍內開始恢復部分貨運量。FedEx正持續與客戶溝通以解決服務上的疑慮，並已在23日以前恢復對數百位客戶的服務。她拒絕評論特定客戶或回應FedEx是否將再度祭出類似措施。

除了縮減客戶外，FedEx Freight 將在7月15日以後對特定郵遞區號的每筆運費收取30美元，受影響地區包括加州沙加緬度、西雅圖、邁阿密、紐澤西州，以及紐約長島市的部分區域。FedEx發言人表示，加收費用與縮減服務是為了解決「物流網絡內特定地理區域的運能吃緊（問題）」。

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