美國邊境巡邏隊隊長史考特 遭拔官

美國邊境巡邏隊隊長史考特(右)遭拔官。圖為他去年6月陪同川普總統視察亞利桑納州邊界。(美聯社)

美國邊境 巡邏隊(U.S. Border Patrol)隊長史考特(Rodney Scott)23日在社群網站發表聲明寫道，收到拜登 政府發函告知，要求在請辭、退休或調職三種選項當中做出決定。史考特指出，通知信中並未說明拔官理由為何，但上級機關必須經過這道形式(pro forma)程序，「以便讓新政府在這個職位上安排他們想要的人」。

華盛頓郵報報導，史考特遭到拔官意味拜登政府希望推動美國邊境巡邏隊高層人事改革，20年來日漸嚴重的非法入境問題始終無法解決，讓美國邊境巡邏隊承受龐大壓力，美國邊境巡邏隊領導階層普遍而言也傾向支持前總統川普的政策。

在邊境巡邏隊擁有29年資歷的史考特在23日的臉書聲明中指出，通知函上告知三種選擇：辭職、退休或調職，不過沒有說明理由。

他寫道，這封通知函只是形式程序，「以便讓新政府在這個職位上安排他們想要的人」。

報導指出，史考特遭到撤換早在意料之中，不少現任及前任美國邊境巡邏隊同事表示，拜登上台後史考特能繼續留在官位上這麼久，頗讓人意外。

2020年總統大選期間，史考特多次出現在川普身邊，為川普強硬立場的邊境政策辯護。報導指出，史考特大力挺川，某些時候毫不避諱展現黨派傾向，讓某些同事私下表示令人憂心。

史考特在臉書聲明中表示，仍會在目前職務留任約60天，尚未決定是否離開邊境巡邏隊或接受調職。

國土安全部官員指出，史考特離開後，隊長一職將由邊境巡邏隊副隊長奧提茲(Raul Ortiz)暫代。

今年5月間，邊境巡邏隊總共羈押大約18萬名非法入境移民，人數創下20年來單月份新高。報導指出，史考特的邊境巡邏隊前任與現任同事透露，包括史考特在內的邊境巡邏隊高層主管，都曾批評拜登推翻川普任內移民政策，史考特等人認為川普政策能夠有效鞏固邊境安全。

拜登政府之前已經宣布提名亞歷桑納州土桑(Tucson)警察局長馬努斯(Chris Magnus)出任邊境巡邏隊的上級機關美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)局長。

報導指出，史考特的邊境巡邏隊前任與現任同事透露，過去幾個月裡，史考特雖然對邊境問題感到挫折，卻仍盡力協助拜登政府，與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)保持良好關係，今年2月及3月之間邊境地帶出現人數破紀錄的無成年人陪伴孩童與青少年時，史考特設法配合海關與邊境保護局處理安置問題。