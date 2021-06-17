我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西致命熱浪提早到 亞歷桑納、內華達州飆破115度

美上周初領失業救濟金人數意外增加 4月底以來首見

莫斯科：與美國武器控制對話 料數周內展開

中央社莫斯科17日綜合外電報導
美國總統拜登(左一)與俄羅斯總統普亭(左三)昨天在日內瓦會面，俄國外交部次長今日表示，武器控制對話預計數周內展開。(美聯社)
美國總統拜登(左一)與俄羅斯總統普亭(左三)昨天在日內瓦會面，俄國外交部次長今日表示，武器控制對話預計數周內展開。(美聯社)

美國總統拜登俄羅斯總統普亭昨天在日內瓦歷史性峰會承諾就戰略穩定和武器控制進行對話，克里姆林宮今天對此表示歡迎。俄國外交部次長還說，武器控制對話預計數周內展開。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）和拜登（Joe Biden）舉行兩人首場面對面會談，會後發布簡短聲明，雙方同意就核子武器控制展開對話。

美國前總統川普（Donald Trump）的政府曾帶領美國退出數項國際協議，包括與俄羅斯的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受電台訪問時表示：「即使內文非常簡短，但這份戰略穩定聯合聲明理解到，我們兩國不僅對各自人民、也對全世界肩負特殊責任。」

俄羅斯外交部次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天稍早表示，俄美雙方擯棄核子戰爭，是一項「真正的成功」。

雷雅布可夫告訴俄羅斯「工商日報」（Kommersant ），拜登上任後，這是繼兩國延長「新戰略武器裁減條約」（New START），「華府恢復常識和對於國際安全的重大面向恢復負責任態度邁出第二步」。

美俄合計擁有全球90%以上核武，而「新戰略武器裁減條約」是兩國僅存裁減核武協定。

雷雅布可夫還說，莫斯科與華府間的戰略穩定對話應會在不久後展開，「會是數周內的事，而非數月」。

普亭和拜登的會談持續3個多小時，會後普亭告訴記者，這場會議「具建設性」。不過，兩國仍在一些議題上意見分歧。

近期莫斯科和華府間的關係處於冷戰以來最低點，引發外界擔憂會出現新一波武器競賽。

普亭 拜登 俄羅斯

上一則

美西致命熱浪提早到 亞歷桑納、內華達州飆破115度

下一則

確保疫苗供應 聯邦增購2億劑莫德納

延伸閱讀

拜普會／拜登列16紅線禁駭客攻擊 普亭控美也網攻

拜普會／拜登列16紅線禁駭客攻擊 普亭控美也網攻
拜登首會普亭 肢體專家：像「優等生」遇「校園惡霸」

拜登首會普亭 肢體專家：像「優等生」遇「校園惡霸」
拜普面對面交手 拜登：普亭最不想看到新冷戰

拜普面對面交手 拜登：普亭最不想看到新冷戰
新聞評論／腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

新聞評論／腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

熱門新聞

全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務