聯亞的Vaxxinity：疫苗研究有助阿茲海默症治療獲突破

疫苗示意圖。(歐新社)

自從疫情爆發以來，疫苗 研究投入了前所未見資源和能量，有助生技公司Vaxxinity在阿茲海默症 的治療上，取得突破性進展的機會升高。金融時報報導，新冠肺炎已經促成首批mRNA為基礎的疫苗獲准上市，台灣製藥集團聯亞在美國 的關係企業Vaxxinity，如今開發一種使用重組蛋白技術的新冠疫苗，據說有更廣泛的應用。

聯亞創辦人王長怡的女兒、Vaxxinity執行長胡美美告訴金融時報記者：「今日一些最成功的藥是生物製劑，但很昂貴，而且使用並不方便。我們的願景是通過下一階段、下一代的疫苗來㒹覆這這類藥物。」

Vaxxinity的新冠疫苗目前處於第2期試驗，採用的是也應用在它「免疫治療」疫苗的技術。他們開發的疫苗與賽諾菲／葛蘭素史克（Sanofi／GSK）以及Novavax所開發、較為傳統的重組蛋白疫苗技術最為近似。但Vaxxinity的蛋白質不以大型蝙蝠培養，而是用化學物製成。這些所謂的多肽合成模仿棘突蛋白，還有導致新冠肺炎新冠病毒的其他蛋白質。Vaxxinity研發的的阿茲海默症藥物，據說也使用類似技術，可鼓勵身體清除大腦裡的澱粉斑塊，因基因分析將這些澱粉蛋白斑塊與阿茲海默症狀聯繫在一起。胡美美說，已完成的第2階段試驗規模不夠大，還不足以獲得統計上有效的結論，Vaxxinity還將繼續規模更大的研究。

阿茲海默在全球約有3,500萬名患者，現有的藥物幾乎都只能治療症狀，美國食品藥物管理局上周剛批准第一款旨在減緩疾病進程的藥物。在此之前，也有其他製藥公司嘗試開發與Vaxxinity療法類似的藥物，但都沒有成功。例如輝瑞（Pfizer）和嬌生（J&J）開發一種注射用單株抗體藥，因臨床試驗中有小部分病例出現腦炎而在2012年喊停。Vaxxinity說該公司已經解決這個問題，產品現在很安全。

胡美美說，新冠病毒加速Vaxxinity的進度，「原本需要5年才能做到的事，現在壓縮到18個月」。

胡美美補充表示，聯亞的新冠疫苗，稱為UB-612，因為投入相對便宜，而且不必以極低溫冷凍保存，預計主要出售給低收入國家。儘管該疫苗尚未獲得有關單位核准上市，但已確認有1.4億劑的需求。