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疫情期間生活悶 芝加哥53歲男連365天跳湖紓壓

記者顏伶如／綜合報導
芝加哥53歲公車司機歐康諾為能在新冠疫情期間紓解壓力，12日創下連續365天跳入密西根湖的個人紀錄。圖為歐康諾跳水後，向圍觀群眾致意。(美聯社)
芝加哥53歲公車司機歐康諾為能在新冠疫情期間紓解壓力，12日創下連續365天跳入密西根湖的個人紀錄。圖為歐康諾跳水後，向圍觀群眾致意。(美聯社)

為了能在新冠疫情期間紓解壓力，53歲芝加哥公車司機歐康諾(Dan O'Conor )12日創下連續365天跳入密西根湖的個人紀錄。他說，最早在去年開始從芝加哥北區蒙特羅斯港(Montrose Harbo)跳入密西根湖，就是為了紓壓。

育有三名兒女的歐康諾接受美聯社訪問時說，去年不但有疫情，還有街頭抗議，而且適逢選舉年，「到這裡來可以讓我冷靜，摒除一切雜音，讓自己完全沉浸湖中，找到某種禪意」。

去年秋季，歐康諾跳湖行動沒有停止，入冬之後則遇到挑戰。由於湖面結冰，他必須先在冰面鑿出一個夠大的洞，才能跳進湖裡。他說，某天跳湖回家之後，發現身上有20多處大大小小的割傷與刮傷。

歐康諾在推特及Instagram分享每天跳湖的影片後，獲得網路熱烈迴響。他說，有網友留言寫道：「很高興看到影片，讓我一天都變得開心。」他也表示，網友回應讓他感覺更有動力。

2020年6月底的一個周六，歐康諾一早醒來就覺得自己憤憤不平，生活過得痛苦。除了疫情嚴重讓歐康諾感到焦慮，美國政治情勢也讓他心煩不已。就在前一天，歐康諾與鄰居一同為兒子高中畢業慶祝，喝了不少波旁威士忌酒，帶著宿醉起床。

由於妻子瑪格麗特(Margaret)受不了歐康諾滿腹牢騷，要他出門冷靜。歐康諾於是騎上腳踏車，騎了三哩來到密西根湖邊，遠遠望著芝加哥城市的天際線。

他說，當時站在湖邊水泥地上，湖水約在腳底下15呎處，水溫約華氏50度。由於頭疼，他就一頭躍入湖裡，「感覺很棒」。

他回憶說：「我只想忘記這一切，忘記疫情，還有所有東西。」

歐康諾的每日跳湖行動原本是個人活動，一年後的現在卻吸引親朋好友以及路人圍觀。自從歐康諾邀請因疫情而失業的當地樂團前來共襄盛舉之後，他的跳湖行動儼然已演進成為一場小型音樂會。

芝加哥53歲公車司機歐康諾為能在新冠疫情期間紓解壓力，12日創下連續365天跳入...
芝加哥53歲公車司機歐康諾為能在新冠疫情期間紓解壓力，12日創下連續365天跳入密西根湖的個人紀錄。(美聯社)

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