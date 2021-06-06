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從軍又從政 譚美鼓勵女性打破玻璃天花板

中央社／曼谷6日專電s
美國聯邦參議員譚美以自身從軍和從政經驗，鼓勵所有女性要打破玻璃天花板帶來的限制和阻礙，「像個女人一樣戰鬥，並擊敗那些男性領導人」。中央社
美國聯邦參議員譚美以自身從軍和從政經驗，鼓勵所有女性要打破玻璃天花板帶來的限制和阻礙，「像個女人一樣戰鬥，並擊敗那些男性領導人」。中央社

在戰爭中被炸斷雙腿的參議員譚美美國傳奇政治人物，她以自身從軍和從政經驗鼓勵所有女性要打破玻璃天花板帶來的限制和阻礙，「像個女人一樣戰鬥，並擊敗那些男性領導人」。

美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員今天訪問台灣。譚美提到自己因為家人的因素特別想來台灣，母親的家族原本在廣東潮州生活，為了逃離共產黨的壓迫，才徒步逃到泰國

譚美在曼谷出生，母親是泰國華僑，父親是美國人。她也是美國國會的傳奇人物，曾是黑鷹直升機飛行員，2004年在伊拉克執行任務時遭炸斷雙腿，去年美國總統拜登在挑選副總統競選搭檔時，譚美數度被美國主流媒體點名為可能人選。

曼谷郵報（Bangkok Post）去年11月25日透過視訊會議的方式舉辦「未來世界的女性角色」（The role of women in tomorrow's world）論壇，邀請到譚美分享自己以女性身分從軍以及從政的心路歷程。

譚美在論壇中鼓勵女性要打破玻璃天花板以及任何現狀帶來的限制和阻礙，她認為，這些阻礙如性別歧視和父權心態，都會阻擋女性發揮她們全部的潛力以及取得領導地位。

譚美以自己為例，她一生都在以男性為主的領域工作，先是軍隊，然後是國會，她在軍隊服役的時候，是她所屬的黑鷹直升機機隊第一個女性指揮官，她希望她的隊員都能得到最好的照顧。

她說，芝加哥的冬天非常寒冷，當早晨低於零度時，她會確保隊員有熱茶和熱可可能夠取用，但有一些男性指揮官或是排長會因此稱呼她「媽媽排長」，這對譚美來說簡直是個侮辱。

當時才25歲的她把這件事放在心上，她沒有聽從內心的聲音，而是認為自己要像其他男性一樣強悍才能做好工作，「但我發現我錯了」。

當她把熱茶和熱可可取消之後，她的隊員表現變差，因為天候實在太寒冷，隊員在早上有熱飲的時候表現較佳，譚美因此領悟到「我該做的是像個女人一樣戰鬥，並擊敗那些男性領導人」。

從駕駛戰機到在國會通過法案，譚美學到了不同觀點總是可以激盪出更好的想法。她指出，女性占了全世界一半的人口，但如果女性持續接受現狀，就不會變得更強壯，如果女性持續綁手綁腳不去打破那個玻璃天花板，國家不會變得更好。

做為一個國會議員，譚美希望看到更多幫助職業女性的法案可以在國會通過，她說自己在當了母親之後才成為更好的國會議員，她協助通過了很多照顧父母的法案，這些是在她生2個女兒之前沒有想過的事情。

她也表示：「我們必須更加努力奮鬥，讓更多女性取得領導地位，提升女性地位只會讓我們更加強壯。」＿

美國 台灣 泰國 譚美

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