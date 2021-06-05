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美議員搭C17運輸機訪台 攜防疫物資 傳莫德納疫苗

發病到死亡平均8.3天 台灣新冠增37死 致死率升到2%

美議員搭C17運輸機訪台 攜帶防疫物資 傳係莫德納疫苗

本報系記者／台北─華盛頓連線報導
C17運輸機。(圖取自維基百科)
C17運輸機。(圖取自維基百科)

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團將於6日旋風式訪問台灣，預計停留三小時。訪問團一行將由一架C-17戰略戰術運輸機、兩架C-12輕型運輸機組成，其中C-17是美軍現役大型運輸機主力，以往從沒出現在台灣，此行是否引發中國強烈反彈，各方關注。

據了解，此行是美「防疫外交」的一環，將一併攜帶防疫物資贈台，有立委透露，美議員攜帶的防疫物資，可能是拜登政府捐贈的莫德納疫苗，但總統府、外交部均不證實。

據指出，這是美國會議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松山機場，也是松山機場首度有美軍的戰略運輸機到訪。

美軍上次載運物資來台，是2009年莫拉克風災後支援救災；此外，2015年兩架F-18戰機故障轉向台南機場，美方派了一架C-130搭載維修人員與器材飛台南。

總統府發言人張惇涵說，誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台，蔡英文總統6日上午8時30分將於國軍松山空指部機場接見訪問團，預計雙方將就台美關係、區域安全等議題交換意見。

這趟亞洲行原為新加坡「香格里拉對話」訪問團，該論壇因疫情取消，議員們決定訪問南韓與台灣，了解台灣情況並表達支持關心；據指出，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位議員出了不少力。

黨政人士表示，蘇利文曾在2016年，隨已逝的前美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃訪台。值得注意的是，昆斯同時也是「台灣保證法」及「台北法」的共同提案人，更曾在2019年「台灣關係法」40周年之際訪問台灣，昆斯是拜登的「超級好朋友」。

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，總統親自去機場，我方姿態有點低，接機或首次見面可以請外交部長或立法院長，總統作為國家元首還是該保留一些。

台灣關係法 美國 機場

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