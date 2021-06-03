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發哏圖嘲諷保守派團體 史丹福學生險些畢不了業

記者顏伶如／綜合報導
史丹福大學法學院學生華勒斯(Nicholas Wallace)散播自製哏圖嘲諷保守派團體，5月底接到法學院通知指出，由於涉及行為不檢，可能無法畢業。(美聯社)
史丹福大學法學院學生華勒斯(Nicholas Wallace)散播自製哏圖嘲諷保守派團體，5月底接到法學院通知指出，由於涉及行為不檢，可能無法畢業。(美聯社)

國會暴動事件發生後，史丹福大學(Stanford University)法學院學生華勒斯(Nicholas Wallace)今年1月透過電郵發送自製哏圖給法學院同學，內容是嘲諷保守派團體「聯邦主義者協會」(Federalist Society)。「聯邦主義者協會」在史丹福法學院設有支部，支部成員向校方檢舉後，華勒斯5月底接到法學院通知指出，由於涉及行為不檢，可能無法畢業。

32歲的華勒斯2日接受紐約時報訪問時說，在沒有進一步訊息的情況下，很難相信單憑一封警告信，竟讓畢業泡湯。他說，過去三年來認真努力，想不到卻被學校威脅不能畢業。他說：「我完全傻眼。」

華勒斯5月27日收到法學院院長寄發的通知函，信中告知由於涉及行為不檢，恐怕無法如期畢業。

今年1月間，華勒斯自製哏圖透過電郵發送給法學院同學，冒充「聯邦主義者協會」舉辦研討會，聲稱與會來賓包括共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)、德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)，研討會題目則為「煽動叛亂的原旨主義者案例」(The Originalist Case for Inciting Insurrection)。哏圖寄出兩天後便登上「今日美國報」(USA Today)消息真偽查證專欄。

報導指出，「聯邦主義者協會」史丹福法學院支部幹部今年3月27日向校方檢舉華勒斯的哏圖。校方在給華勒斯的通知函中寫道，支部成員提出檢舉之後，今年5月22日又向學校進一步要求不能讓他畢業。

檢舉書中寫道，華勒斯的行為對「聯邦主義者協會」支部成員造成嚴重傷害，原訂要與其他團體共同舉辦的一場活動被迫取消。

紐約時報指出，華勒斯個案反應了當今政治言論在全美大學校園的高度敏感。

史丹福大學發言人米蘭達(E.J. Miranda)2日對紐約時報指出，學校主管與法律顧問討論之後做出結論，這起事件涉及言論自由保障，華勒斯將可以如期畢業。米蘭達也說，學校將通盤檢討學生在畢業前夕突遭勒令暫緩畢業時的程序處理。

紐約時報 史丹福大學 美國

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