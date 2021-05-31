佛州禁業者查看疫苗卡 分析師：郵輪業者繳罰單也值得

圖為停靠在邁阿密的郵輪。Getty Images

郵輪 產業對於佛羅里達州經濟向來具有重要影響，多家郵輪公司以佛州 南部大港為航線出發點。不過，佛州禁止商家檢查消費者新冠疫苗 接種證明的新法，卻讓期盼在暑假期間全力爭取業績的郵輪業者帶來困擾。國家廣播公司(NBC)報導，郵輪業者說，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)頒布命令，將讓業者安全重啟增添難度，恐怕也將對佛州主要經濟動力帶來阻礙。

「信實證券」(Truist Securities)金融投資機構管理部主任、旅遊業分析師舒茲(Patrick Scholes)則說，對於郵輪業者來說，繳交罰單或許是比較划算的選項。他指出，倘若任憑郵輪閒置，業者平均每天白白損失數百萬美元。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)上周表示，郵輪業者可以著手準備在符合安全條件下讓航線重新啟動。2020年3月間，「鑽石公主號」(Diamond Princess)、「至尊公主號」(Grand Princess)郵輪相繼爆發「超級傳播者」染疫事件，讓郵輪生意遭受衝擊。

國家廣播公司報導，大型豪華郵輪容納人數好比一座小城，乘客在航程途中則侷限於近距離接觸空間，各種環境條件讓郵輪面臨病毒傳染風險，多家郵輪業者為了確保員工與乘客安全，並遵守疾管中心防疫規定，傾向於要求船上所有人員都必須完成疫苗接種(fully vaccinated)。

向來堅定支持前總統川普的德桑提斯，疫情爆發後對於防疫規定向來以川普為指標。媒體盛傳有意角逐2024年總統大選的德桑提斯，以悍衛保守派價值觀點出發推出一連串政策，包括日前下令禁止商家要求查看消費者的疫苗接種證明。

舒茲指出，佛州新法是郵輪業者最不樂見的狀況，因為業者經過長達15個月挫折與困難之後，如今正在設法讓乘客安全搭乘郵輪出遊，可以在船上享受吃到飽式自助餐。他說：現在業者好不容易準備重新開始，佛州州長卻跟他們耍花樣。」

報導指出，郵輪業者可能為了佛州新法而訴諸司法，將佛州政府告上法院，理由是州法牴觸聯邦法規。但郵輪業者也可能選擇維持原訂計畫，要求所有船上人員都必須完成接種，也就是觸犯佛州州法。

舒茲分析，對於郵論公司來說，繳交罰單或許是比較划算的選項；倘若任憑郵輪閒置，業者平均每天白白損失數百萬美元。

佛州是多家郵輪公司的企業總部所在地，挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)便是其中之一。挪威郵輪執行長迪瑞歐(Frank Del Rio)日前在與投資人及分析師的財報會議中說，受到佛州禁止疫苗護照(vaccine passport)的規定影響，在不得已的情況下，將把企業總部從邁阿密遷出。