手持式蒸汽熨斗嚴重燒傷 540萬產品召回

電視暨網路零售業者HSN正召回500萬台以上的Joy/JM品牌 My Little Steamer 及 My Little Steamer Go Mini手持式蒸汽熨斗,這款產品已導致100多人被噴灑出來、或者漏出的熱水燙傷。(取自CPSC網站)

美國 消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety)指出,電視暨網路零售業 者HSN(先前名為家庭購物網絡公司Home Shopping Network)正召回500萬台以上的手持式蒸汽熨斗,這款產品已導致100多人被噴灑出來、或者漏出的熱水燙傷。

召回的產品是 Joy/JM品牌 My Little Steamer 及 My Little Steamer Go Mini 手持式蒸汽熨斗,透過 HSN.com 及HSN 電視購物頻道售出;這兩款產品也在知名零售業者銷售,包括亞馬遜 (Amazon)、床上用品(Bed Bath & Beyond)、羅伊(Lowes)、目標市場(Target)及沃爾瑪(Walmart)等,從2002年 1月起至2020 年12 月間,單一售價介於10元至 30元,兩款產品組合價則在 20 元至50元間。

根據委員會資料,HSN陸續接獲227個熱水噴漏提報,其中106例造成燙傷, 包括8例二級燙傷、6例三級燙傷。

消費者應馬上停用這兩款熨斗,如果在2018年1月至2020年 12月間購買,可與HSN聯絡取得全額退費,2015 年1月至 2017年12月間購買可獲部份退費,2015年1月之前購買可獲現金抵用券。

更多相關訊息可致電查詢,電話號碼 (855) 654-0942,時間美東早上 9點至晚間 9點,或上網查詢www.SteamerRecallSettlement.com、 www.hsn.com。

這次HSN是根據其子公司Ingenious Designs 集體訴訟和解而採取產品召回。