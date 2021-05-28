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手持式蒸汽熨斗嚴重燒傷 540萬產品召回

編譯周芳苑／綜合27日電
電視暨網路零售業者HSN正召回500萬台以上的Joy/JM品牌 My Little Steamer 及 My Little Steamer Go Mini手持式蒸汽熨斗，這款產品已導致100多人被噴灑出來、或者漏出的熱水燙傷。(取自CPSC網站)
電視暨網路零售業者HSN正召回500萬台以上的Joy/JM品牌 My Little Steamer 及 My Little Steamer Go Mini手持式蒸汽熨斗，這款產品已導致100多人被噴灑出來、或者漏出的熱水燙傷。(取自CPSC網站)

美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety）指出，電視暨網路零售業者HSN（先前名為家庭購物網絡公司Home Shopping Network）正召回500萬台以上的手持式蒸汽熨斗，這款產品已導致100多人被噴灑出來、或者漏出的熱水燙傷。

召回的產品是 Joy/JM品牌 My Little Steamer 及 My Little Steamer Go Mini 手持式蒸汽熨斗，透過 HSN.com 及HSN 電視購物頻道售出；這兩款產品也在知名零售業者銷售，包括亞馬遜（Amazon）、床上用品（Bed Bath & Beyond）、羅伊（Lowes）、目標市場（Target）及沃爾瑪（Walmart）等，從2002年 1月起至2020 年12 月間，單一售價介於10元至 30元，兩款產品組合價則在 20 元至50元間。

根據委員會資料，HSN陸續接獲227個熱水噴漏提報，其中106例造成燙傷， 包括8例二級燙傷、6例三級燙傷。

消費者應馬上停用這兩款熨斗，如果在2018年1月至2020年 12月間購買，可與HSN聯絡取得全額退費，2015 年1月至 2017年12月間購買可獲部份退費，2015年1月之前購買可獲現金抵用券。

更多相關訊息可致電查詢，電話號碼 (855) 654-0942，時間美東早上 9點至晚間 9點，或上網查詢www.SteamerRecallSettlement.com、 www.hsn.com。

這次HSN是根據其子公司Ingenious Designs 集體訴訟和解而採取產品召回。

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