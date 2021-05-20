涉殺耶魯華生 潘勤軒引渡回康州受審 保釋金2千萬

涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，日前已引渡回康州控罪。(警方提供)

29歲的麻省理工學院(MIT)博士生潘勤軒 (Qinxuan Pan，音譯)在三個多月前涉嫌殺害耶魯大學研究生蔣凱文 (Kevin Jiang)，日前在阿拉巴馬州 落網後，已引渡回案發地康州受審，20日視訊過堂，被控謀殺和盜竊罪名；嫌犯代表律師透露他不打算認罪，法官將其保釋金設為2000萬元，等同讓潘勤軒無法交保候審。

現為美國籍的潘勤軒在中國上海出生，因涉嫌於2月6日在紐黑文社區七槍射殺蔣凱文，4月初登上了國際刑警組織發出的紅色通緝令。

逃亡三個多月，潘勤軒在蒙阿拉巴馬州的哥馬利市現蹤，以假名「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)向當地一戶人家租房，直到本月14日被聯邦法警(The US Marshals Service)拘捕。

潘勤軒19日晚從阿拉巴馬州監獄引渡到康州，20日通過視頻會議，在紐黑文高等法院過堂，面臨殺害蔣凱文以及偷車罪名；根據檢控官，潘勤軒在阿拉巴馬州活動時，身上有他父親的護照、1萬9000元現金以及多部手機。

檢方還表示，嫌犯家庭富裕，且考慮到執法當局動用國際和全國範圍力量才拘捕他，此人不僅很難落網，還有很高潛逃風險，要求法官設下5000萬元保釋金；但經過一番考量，主審法官費舍爾(Brian Fischer)最終僅設2000萬元保釋金，但也表示就算他能交保，也禁止跟受保護人、蔣凱文的未婚妻佩里(Zion Perry)有任何形式的接觸。

嫌犯代表律師葛雷斯(William Gerace)表示，潘勤軒將不會認罪，律師也提到他過去從未有過犯罪紀錄，「是個平易近人的年輕人」；葛雷斯說自己無法想像潘勤軒會做出這樣的事，將會努力挖掘真相。