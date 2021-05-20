我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

餐廳老闆怨：招員工被要求付現金 以便領失業金

涉殺耶魯華生 潘勤軒引渡回康州受審 保釋金2千萬

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，日前已引渡回康州控罪。(警方提供)
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，日前已引渡回康州控罪。(警方提供)

29歲的麻省理工學院(MIT)博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)在三個多月前涉嫌殺害耶魯大學研究生蔣凱文(Kevin Jiang)，日前在阿拉巴馬州落網後，已引渡回案發地康州受審，20日視訊過堂，被控謀殺和盜竊罪名；嫌犯代表律師透露他不打算認罪，法官將其保釋金設為2000萬元，等同讓潘勤軒無法交保候審。

現為美國籍的潘勤軒在中國上海出生，因涉嫌於2月6日在紐黑文社區七槍射殺蔣凱文，4月初登上了國際刑警組織發出的紅色通緝令。

逃亡三個多月，潘勤軒在蒙阿拉巴馬州的哥馬利市現蹤，以假名「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)向當地一戶人家租房，直到本月14日被聯邦法警(The US Marshals Service)拘捕。

潘勤軒19日晚從阿拉巴馬州監獄引渡到康州，20日通過視頻會議，在紐黑文高等法院過堂，面臨殺害蔣凱文以及偷車罪名；根據檢控官，潘勤軒在阿拉巴馬州活動時，身上有他父親的護照、1萬9000元現金以及多部手機。

檢方還表示，嫌犯家庭富裕，且考慮到執法當局動用國際和全國範圍力量才拘捕他，此人不僅很難落網，還有很高潛逃風險，要求法官設下5000萬元保釋金；但經過一番考量，主審法官費舍爾(Brian Fischer)最終僅設2000萬元保釋金，但也表示就算他能交保，也禁止跟受保護人、蔣凱文的未婚妻佩里(Zion Perry)有任何形式的接觸。

嫌犯代表律師葛雷斯(William Gerace)表示，潘勤軒將不會認罪，律師也提到他過去從未有過犯罪紀錄，「是個平易近人的年輕人」；葛雷斯說自己無法想像潘勤軒會做出這樣的事，將會努力挖掘真相。

潘勤軒 阿拉巴馬州 蔣凱文

上一則

圖輯／熊貓寶寶「小奇跡」首亮相 9個月大 45磅啦

延伸閱讀

疫情中有感 華生李芊出書談信仰

疫情中有感 華生李芊出書談信仰
引渡康州受審未決 潘勤軒仍關押阿州

引渡康州受審未決 潘勤軒仍關押阿州
耶魯華生命案兇嫌潘勤軒引渡起爭議 仍關在阿拉巴馬

耶魯華生命案兇嫌潘勤軒引渡起爭議 仍關在阿拉巴馬
耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」

耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」

熱門新聞

川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

2021-05-18 23:20
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

2021-05-14 23:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
等校車突遇持刀綁架 佛州11歲女童掙扎驚險脫困

等校車突遇持刀綁架 佛州11歲女童掙扎驚險脫困