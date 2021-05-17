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特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日不斷發送推文，衝擊比特幣價格暴跌，他自己的財富也往同一方向發展。

因特斯拉股價周一挫低2.2%，馬斯克身價下滑至1,606億美元，比1月高點時少了24%，他自3月以來保有的全球富豪榜第二的位置，因此讓給路易威登母公司LVMH的執行長阿諾特（Bernard Arnault）。特斯拉上周在全球股市暴跌且中國業務出現問題時已走低。

去年科技股一片榮景，特斯拉股價狂飆750%，49歲的馬斯克1月間登上全球首富的寶座。雖然這家總部在加州帕羅奧圖的電動車公司公布今年首季獲利創紀錄，但股價卻在全球半導體短缺和來自傳統車商的競爭加劇的新聞中節節下滑，大跌約五分之一。

馬斯克的財富減少達91億美元，在彭博資訊財富指數追蹤的美國富豪當中減幅最大。在此同時，現年72歲的阿諾特財富增加最多，淨值攀升近470億美元到1,612億美元，因為他名下公司的精品在中國和亞洲其他地區的銷售激增。

儘管馬斯克身價下滑，但攪動加密貨幣市場的影響力大，許多騙徒假冒他名義行騙得手。

金融時報引述聯邦貿易委員會（FTC）的報告報導，從去年10月1日到今年3月31日之間，美國加密貨幣投資詐騙案的件數超過7,000件，是去年同期的12倍，損失金額超過8,000萬美元，是去年同期的10倍，其中超過200萬美元是有人扮作馬斯克行騙。

這些騙局通常是承諾提供投資人「消息」，幫他們從加密貨幣交易中獲利，投資人平均損失約1,900美元。 

FTC公布報告的時機正值比特幣下跌，周一的交易價格低於44,000美元，比一個月前高點少了20,000美元。

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