我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

美「群體免疫」邁大步 12-15歲最快明天開始接種

記者顏伶如／綜合報導
賓州15歲的凱悌．愛德華茲11日接受輝瑞疫苗注射，她的母親在一旁鼓勵。(美聯社)
賓州15歲的凱悌．愛德華茲11日接受輝瑞疫苗注射，她的母親在一旁鼓勵。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)10日授權輝瑞藥廠(Pfizer)研發新冠疫苗可供12歲至15歲兒童使用，堪稱是美國抗疫另一重大里程碑，最快可望在13日開打；不過，紐約時報分析，這個年齡層青少年在美國約有1700萬人，接下來如何落實疫苗接種可能面臨新挑戰，因為涉及程序比成年人及年齡較大青少年更加複雜。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)11日在參院委員會上說，輝瑞疫苗既已獲得聯邦機關授權供12歲以上兒童使用，家長應該盡快讓孩子接種；她也鼓勵兒童與青少年如果發現家長對於打疫苗態度猶豫，不妨主動向父母要求打疫苗。

公共衛生專家先前指出，兒童加入接種疫苗行列，對於美國達到群體免疫目標來說，關係重大。

接種疫苗後的喬州12歲珍妮．諾曼手拿著她與14歲哥哥的接種卡，心中踏實多了。(美...
接種疫苗後的喬州12歲珍妮．諾曼手拿著她與14歲哥哥的接種卡，心中踏實多了。(美聯社)

加州衛生廳長蓋里(Mark Ghaly)11日對媒體指出，CDC及西部州科學安全審查小組(Western States Scientific Safety Review)核准通過之後，12歲至15歲青少年最快在13日便可接種疫苗。

蓋里說，如同其他疫苗施打一樣，未成年兒童與青少年接種新冠疫苗時，也需要有家長同意書。

全美各州、郡政府以及學區目前正設法擴大推廣青少年接種新冠疫苗，打算在學校、小兒科醫師辦公室、夏令營舉辦地點、公園甚至海灘成立疫苗接種站。醫療機構「明尼蘇達州兒童醫院」(Children's Minnesota)計畫本周稍後將在十多所中學及基督教女青年會(YWCA)設立疫苗接種站。

在堪薩斯州的青少年歐斯里三姐妹聽到能夠接種疫苗後，都很高興。(美聯社)
在堪薩斯州的青少年歐斯里三姐妹聽到能夠接種疫苗後，都很高興。(美聯社)

由於學期即將結束，許多地方衛生官員則與時間賽跑，希望趕在放暑假前讓青少年完成兩劑新冠疫苗施打，因為學校是能在同一時間接觸到最多學生的最佳地點。

阿拉斯加州醫療長辛克(Anne Zink)說：「我們時間相當有限。在阿拉斯加州，孩子們一放暑假就跑光光了，因此讓學生打疫苗的機會，就是現在。」

輝瑞疫苗臨床研發部資深副總監葛魯柏(William Gruber)11日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間新聞訪問時說，臨床研究數據顯示，最快在今秋開始，輝瑞疫苗將可供2歲以上兒童接種。

他說，輝瑞正在進行六個月大以上嬰兒的疫苗臨床研究，研究數據可望在今年底或2022年初出爐。

依據約翰霍普金斯大學( Johns Hopkins University)疫苗追蹤統計顯示，美國每日新增確診案例在10日來到3萬8800例，是2020年9月以來首次降至4萬例以下。

打完疫苗之後，賨州護士卡洛、藍濃會給每位青少年一張「我已接種」的貼紙。(美聯社)
打完疫苗之後，賨州護士卡洛、藍濃會給每位青少年一張「我已接種」的貼紙。(美聯社)

疫苗 輝瑞 阿拉斯加州

上一則

缺油危機…「恐慌性加油」排長龍 能源部長籲勿囤油

下一則

助非裔少數族裔讀科研博士 彭博1.5億捐約翰霍普金斯大學

延伸閱讀

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣
南加州群眾示威 反對數位疫苗護照

南加州群眾示威 反對數位疫苗護照
洛杉磯縣接種疫苗放慢 達成群體免疫仍需時間

洛杉磯縣接種疫苗放慢 達成群體免疫仍需時間
AZ疫苗交貨延誤 歐盟盼6月底前能運交1.2億劑

AZ疫苗交貨延誤 歐盟盼6月底前能運交1.2億劑

熱門新聞

美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨