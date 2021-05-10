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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

編譯陳韻涵／綜合10日電
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美國新冠肺炎上周末平均每日新增確診降至4萬例以下，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，全美已有46%人口至少接種一劑疫苗、34.8%人口完成接種，已可以放寬室內戴口罩的規定了。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至10日，美國至少3274萬1875人確診、已知58萬2133人死亡。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國每日新增確診病例自8日以來降至4萬例以下(8日3萬5460例，9日2萬4080例)，七天滾動平均則於9日降至3萬8678例，也低於4萬人。

JHU數據也呈現類似疫情趨緩的走勢，上周末全美平均每日新增確診降至4萬1000例以下，較兩周前減少30%，比上一次4月中旬的7萬1000例新高點減少43%，且是2020年9月19日以來再寫新低紀錄。

在新冠疫苗接種方面，CDC數據顯示，截至10日，全美已有1億5281萬9904人至少接種一劑疫苗、1億1553萬780人完全接種疫苗，過去七天平均每日有200萬人接種疫苗，但仍比4月13日高峰期的每天340萬季要少。

佛奇9日表示，如此多人已打完疫苗，放寬室內戴口罩防疫指南的時候到了。

佛奇接受「美國廣播公司」(ABC News)訪問，被問及是否放寬室內戴口罩規定時，他答道：「我想是，我認為，越來越多人接種疫苗，解除室內戴口罩的方法可行。」

佛奇說：「CDC將會隨時更新建議和指南，但前提是，必須讓更多人接種疫苗。」

CDC已宣布，接種疫苗者在不擁擠的戶外場合，可以不用戴口罩，但室內公共場所仍建議戴口罩。

部分健康專家認為，CDC的指南太過嚴苛；對此，佛奇表示，可能季節性(seasonally)的呼籲民眾戴口罩，「我們今年基本上沒有流感季，因為人們做好公衛防疫措施，杜絕呼吸道病毒傳播。」

佛奇表示，希望能在明年的母親節時恢復正常生活，當大部分的人口接種新冠疫苗後，病毒將無所遁形。

佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為未戴口罩的佛奇上...
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為未戴口罩的佛奇上月出席白宮記者會。(美聯社)

疫苗 口罩 佛奇

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