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貝佐斯太空公司拍賣首張太空之旅機票 7月20日啟航

編譯葉亭均／綜合外電
太空探索公司藍源的新謝帕德號。（路透）
太空探索公司藍源的新謝帕德號。（路透）

亞馬遜創辦人貝佐斯太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布，將在7月20日啟動首趟載人赴太空的飛行任務，還將開放拍賣一個座位給平民，得標者可乘坐「新謝帕德號」（New Shepard）火箭進行太空之旅。

金融時報報導，如果這趟航行成功，將是第一趟搭載平民飛越卡門線（Kármán line）到外太空的商用太空飛行。卡門線被視為是外太空與地球大氣層的分界線，距離地表約100公里高空處。

藍源公司尚未開放新謝帕德號的賣票或公開票價資訊，但會舉行一場公開拍賣會，拍賣這一趟載人任務中的一個座位。

CNBC網站報導，秘密競標（買方競標時出價保密）將持續進行至5月15日，標金可能飆升至高達5萬美元，藍源公司還要求額外的身分識別資訊，並且證明擁有比出價競標金額高出1萬美元的存款。

接著從5月19日起，藍源公司將舉辦一場公開競標程序，此後在6月12日舉行最終的線上競標活動。

藍源公司公布的一段影片表示：「我們正在為我們的Club for the Future基金會拍賣第一個座位。」

新謝帕德號的設計是一次可載運多達6名乘客，飛行旅程中會穿越太空邊緣，之前的試飛曾達到逾100多公里的高度。在太空艙有巨大窗戶可讓乘客飽覽景色，在飛返地球前體驗數分鐘的無重力狀態。

新謝帕德號迄今為止未曾承載任何乘客飛行，但已在沒有搭載機組員的情況下試飛火箭和太空艙十多次，包括上月在藍源公司位於德州沙漠的基地進行一趟試飛。

藍源公司在29日發布一段宣傳影片，在短短不到一分鐘的影片中，可以看見「新謝波德」號完成任務後從空中順利降落地面，並捕捉到貝佐斯開車跨越沙漠，前往現場勘查的畫面。

太空 拍賣 貝佐斯

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