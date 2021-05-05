放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

全球疫情 嚴峻，美國支持放棄新冠疫苗 的專利保護，盼加速終結疫情；拜登總統今天在白宮發表演說時被問及此事，表示肯定。路透報導，拜登屈服於民主黨議員和上百個世界國家的壓力，激怒製藥大廠。

美國財金媒體CNBC報導，美國製藥協會主席尤比（Stephen Ubi）說，拜登政府此舉將造成混亂，弱化已經吃緊的供應鏈，並促進偽疫苗盛行。

消息一出，疫苗藥廠的股價應聲下跌，直至今日收市，CNBC報導，輝瑞（Pfizer）平盤作收，莫德納（Moderna）跌幅6.1%，嬌生（Johnson & Johnson）小跌0.4%。

美國上月底宣布將釋出約6000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，日前聲明支持美國國內正在使用的輝瑞疫苗出口至所需國家。

新冠疫情爆發以來，美國對新冠疫苗的政策一直是「美國優先 」，確保美國政府優先取得疫苗讓所有國民接種後，才讓藥廠配發國際訂單，美國自去年12月14日開始施打疫苗，受美國食品藥物管理局（FDA）審查核可的新冠疫苗直到近日才首度出口到外國。

美國全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）說，美國有分享新冠疫苗並終結疫情的道德義務。

美國上月底宣布將釋出約6000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，日前聲明支持美國國內正在使用的輝瑞疫苗出口至所需國家。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日透過聲明表示，「美國政府強烈相信智財保護，但為了終結疫情，（政府）支持放棄對新冠疫苗的保護。」美國將透過世界貿易組織（WTO）協商推動此事，不過需要花點時間。

「政府的目標是，盡快釋出最多安全有效的疫苗給最多民眾，在確保美國疫苗供應安全無虞的基礎上，政府將持續加大力度與私部門及所有可能的夥伴合作，擴大疫苗產量與配送，包括增產疫苗所需的原料。」戴琪說。

美國並非呼籲支持放棄專利保護的第一人，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月呼籲取消對新冠疫苗的專利保護，遭到歐美各國與藥廠反對。

如今美國站出來呼應WHO，譚德塞在推特稱其為「對抗新冠疫苗戰役的重要時刻」，這是美國在應對全球公衛挑戰所展現的強大領導風範實例。

路透報導，WTO總理事會將在布魯塞爾當地時間5日，討論放棄新型冠狀病毒疫苗的專利保護提案，這項提案由南非和印度提出，WTO為共識決，需要164個會員國全數同意才行。