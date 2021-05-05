我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

全球疫情嚴峻，美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，盼加速終結疫情；拜登總統今天在白宮發表演說時被問及此事，表示肯定。路透報導，拜登屈服於民主黨議員和上百個世界國家的壓力，激怒製藥大廠。

美國財金媒體CNBC報導，美國製藥協會主席尤比（Stephen Ubi）說，拜登政府此舉將造成混亂，弱化已經吃緊的供應鏈，並促進偽疫苗盛行。

消息一出，疫苗藥廠的股價應聲下跌，直至今日收市，CNBC報導，輝瑞（Pfizer）平盤作收，莫德納（Moderna）跌幅6.1%，嬌生（Johnson & Johnson）小跌0.4%。

美國上月底宣布將釋出約6000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，日前聲明支持美國國內正在使用的輝瑞疫苗出口至所需國家。

新冠疫情爆發以來，美國對新冠疫苗的政策一直是「美國優先」，確保美國政府優先取得疫苗讓所有國民接種後，才讓藥廠配發國際訂單，美國自去年12月14日開始施打疫苗，受美國食品藥物管理局（FDA）審查核可的新冠疫苗直到近日才首度出口到外國。

美國全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）說，美國有分享新冠疫苗並終結疫情的道德義務。

美國上月底宣布將釋出約6000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，日前聲明支持美國國內正在使用的輝瑞疫苗出口至所需國家。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日透過聲明表示，「美國政府強烈相信智財保護，但為了終結疫情，（政府）支持放棄對新冠疫苗的保護。」美國將透過世界貿易組織（WTO）協商推動此事，不過需要花點時間。

「政府的目標是，盡快釋出最多安全有效的疫苗給最多民眾，在確保美國疫苗供應安全無虞的基礎上，政府將持續加大力度與私部門及所有可能的夥伴合作，擴大疫苗產量與配送，包括增產疫苗所需的原料。」戴琪說。

美國並非呼籲支持放棄專利保護的第一人，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月呼籲取消對新冠疫苗的專利保護，遭到歐美各國與藥廠反對。

如今美國站出來呼應WHO，譚德塞在推特稱其為「對抗新冠疫苗戰役的重要時刻」，這是美國在應對全球公衛挑戰所展現的強大領導風範實例。

路透報導，WTO總理事會將在布魯塞爾當地時間5日，討論放棄新型冠狀病毒疫苗的專利保護提案，這項提案由南非和印度提出，WTO為共識決，需要164個會員國全數同意才行。

美國優先 疫苗 疫情

上一則

美擬放棄新冠疫苗專利權 拜登支持

下一則

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

延伸閱讀

美擬放棄新冠疫苗專利權 拜登支持

美擬放棄新冠疫苗專利權 拜登支持

美日韓外長倫敦會談 籲維護朝鮮半島穩定

美日韓外長倫敦會談 籲維護朝鮮半島穩定
布林肯反駁中美冷戰 重申美國沒要求各國選邊站

布林肯反駁中美冷戰 重申美國沒要求各國選邊站
太廣角了？合照前總統卡特夫婦 拜登夫婦變「巨人」

太廣角了？合照前總統卡特夫婦 拜登夫婦變「巨人」

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世