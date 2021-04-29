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拜登：朱利安尼住所搜查並未先行獲得簡報

記者顏伶如／綜合報導
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(Getty Images)
前川普私人律師朱利安尼位於紐約的公寓及辦公室，28日遭到聯邦探員同步搜查。(Getty Images)

拜登總統29日接受國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時說，前川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)紐約住處與辦公室遭到聯邦探員搜索，事前並未先行獲得簡報。拜登說，對於聯邦調查人員的行動，是跟社會大眾一樣同一時間得知。前總統川普29日則譴責聯邦調查人員的搜查行動「非常不公平」、「雙重標準」。

在專訪中，拜登被主持人馬文(Craig Melvin)問到是否在搜索行動之前得到簡報。拜登回答：「我可以跟你保證，沒有。」

拜登說：「我曾經承諾，不會有任何形式的干預，不會下令或企圖阻止司法部的任何調查。」他表示：「我是在昨天晚上知到這件事，跟全世界其他人知道的時間一樣。」

至於是否曾經聽取其他調查案件的簡報，拜登表示：「沒有，我並沒有要求聽取簡報。司法部可以獨立裁量。」

拜登說，前總統川普「將司法部嚴重政治化」，導致司法部許多人員辭職或離開。他說，總統的任務並不是指揮應該起訴哪些人，或者指導在什麼時候起訴什麼人。拜登指出：「司法部是人民的律師，不是總統的律師。」

川普29日接受福斯商業新聞網(Fox Business) 女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)訪問時說，：「朱利安尼是很棒的愛國者，他非常愛國，結果公寓卻遭到搜索。」

川普說，朱利安尼遭受待遇「非常不公平」、「雙重標準」，「這種狀況以前從沒見過」。

朱利安尼位於紐約麥狄遜大道(Madison Avenue)公寓以及公園大道(Park Avenue)辦公室，28日早晨6時遭到聯邦探員持法院搜索令同步搜查，調查人員帶走朱利安尼使用的電子產品。

根據媒體報導，聯邦檢察官的調查重點在於，朱利安尼是否在2019年間，代表烏克蘭官員及企業家向川普政府非法遊說，而烏克蘭方面則協助朱利安尼尋找可以打擊川普政治對手、民主黨總統候選人拜登的黑資料。

朱利安尼28日透過律師對媒體發表聲明指出，曾多次對調查人員提供拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)電腦硬碟備份，但調查人員卻毫不理會。朱利安尼也說，與烏克蘭方面的往來遭到調查，是因為調查人員存有嚴重的「川普妄想症」與仇恨心理。

Politico新聞網站報導，除了朱利安尼之外，另一名川普及朱利安尼友人、與烏克蘭有生意往來的律師托恩辛(Victoria Toensing)，手機也在28日遭到聯邦調查人員查扣。

新聞周刊(Newsweek)報導，知情人士透露，聯邦調查人員的搜索行動可能是為了取得證據，做為朱利安尼觸犯「海外反腐敗法」(Foreign Corrupt Practices Act，FCPA)或「外國代理人註冊法案」(Foreign Agents Registration Act，FARA)的罪證。

杭特‧拜登 川普 司法部

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