拜登與菅義偉記者會 提應對中國挑戰 強調台海穩定性

拜登總統16日在白宮接待日本首相菅義偉，兩人在聯合記者會均提到共同應對中國帶來的挑戰。(歐新社)

拜登總統16日在白宮接待日本首相菅義偉 ，舉行首場兩國領袖會議，拜登與菅義偉在聯合記者會均提到共同應對中國 帶來的挑戰。菅義偉說，彼此就中國對印太地區穩定與和平的影響力有嚴肅對話，反對任何試圖以武力或脅迫手段改變東海與南海現狀，以及對區域其他地方進行恐嚇的意圖。

菅義偉說，「與此同時，我們也同意彼此分別與中國進行事實對話的必要性，以在支持普世價值的狀況下，追求國際關係的穩定。」

拜登表示，與菅義偉一道重申對美日同盟及安全的堅定支持，將致力共同合作應對中國帶來的挑戰，包括東海、南海與北韓，以確保自由開放的印太地區。

被問到台灣是否成為會談話題，菅義偉說，當談到區域狀況的觀點時，也談到台灣與新疆 維吾爾自治區，日美均同意台灣海峽和平穩定的重要性，也藉此機會重申此事；另外，有關新疆維吾爾自治區，日本有自己的看法，他相信拜登了解。

美國資深官員前一天進行背景簡報時就說，台海和平穩定會納入聯合聲明，但有關新疆與香港，日本有自己的立場，美國不會強迫而是共享彼此觀點。

美國、歐盟、英國與加拿大上月底同日宣布制裁新疆官員，日本並未跟進，被解讀為避免激怒中國；本月6日日本外相茂木敏充與中國外交部長王毅通話時，關切新疆問題，並敦促中方採取具體行動改善，此舉已被視為罕見。