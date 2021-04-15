戴琪首場演說談對抗氣候變遷、公平貿易政策 未提中國

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。 路透社

貿易代表戴琪 （Katherine Tai）15日在華府智庫「美國 進步中心」（Center for American Progress）表示，貿易政策應該是保護地球、對抗氣候變遷的，美國應擔任這項行動的領導者。

戴琪受邀出席智庫活動，透過視訊發表演說，這也是她出任貿易代表以來的首場公開演講。

戴琪重申要確保公平競爭，落實全球貿易規範；在這場演說中，戴琪並未談及中國大陸，將重點放在環境與氣候挑戰。

戴琪表示，美國在氣候環境的努力，不在於將汙染性工業導向環境標準較低的國家中，全面及全球性的行動才是解決問題的唯一辦法。

戴琪也提到，美國總統拜登正是因認識到投資與氣候危機的關係，因此推出基礎建設計畫，支持創新與科技突破，將使得美國成為乾淨能源科技與工作的領導者。

戴琪表示，世界貿易組織（WTO）需要新的規則，以解決現有「企業比爛」（race to the bottom）而導致環境標準較高的國家屈居下風的問題。

拜登下周將召集40國元首舉行氣候峰會，包括中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭均受邀。

戴琪表示，美國將公布2030年排放目標，以實現氣候變遷承諾；路透報導，美國可望在氣候峰會上承諾，溫室氣體的排放量至少減半，也會加速落實減排，以修復美國的國際信譽。

戴琪表示，她的目標是推動不破壞環境保護的公平貿易政策，也要推動乾淨能源為基礎的供應鏈，她說，這需要大膽的改革。

戴琪說，美國需要強大、多元化且具韌性的汽車 電池供應鏈，以滿足不斷增加的全球需求，並擴大美國乾淨能源汽車（電動汽車）的生產。

以兩家汽車電池製造商和解為例，本月韓國電池製造商LG Energy Solution和SK Innovation在美國貿易爭端中達成和解，兩家公司在未來韓國與美國汽車電池發展共同良性競爭與合作；戴琪說，對美國勞工、環境與未來競爭力都是一大勝利。