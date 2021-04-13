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與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

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與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

中央社華盛頓13日專電
陶德(左)與拜登(右)曾在參議院共事近30載，兩人私交甚篤，拜登更曾為了陶德在與德國總理梅克爾的會議中途離席，笑稱被陶德「吃死死」。Getty Images
陶德(左)與拜登(右)曾在參議院共事近30載，兩人私交甚篤，拜登更曾為了陶德在與德國總理梅克爾的會議中途離席，笑稱被陶德「吃死死」。Getty Images

拜登總統摯友、前參議員陶德於台灣時間14日將率團訪台。陶德與拜登曾在參議院共事近30載，兩人私交甚篤，拜登更曾為了陶德在與德國總理梅克爾的會議中途離席，笑稱被陶德「吃死死」。

陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，是拜登總統（Joe Biden）1月底上任後訪台首發團。陶德與拜登私交甚篤是美國政壇公開的秘密，也讓外界好奇陶德此次訪台，會為拜登向台方傳遞什麼訊息。

陶德現年76歲，愛爾蘭裔。他於1975年踏入政界，代表康乃狄克州擔任聯邦眾議員，5年後轉戰參議員，並成功連任4次，直至2011年初才離開國會工作。

拜登與陶德年齡相仿，僅相差1歲半左右，他雖早陶德8年當上參議員，但兩人仍在參議院共事長達28年，培養出相當深厚交情。

拜登曾稱陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。兩人曾雙雙角逐民主黨2008年總統大選提名，但都不幸落馬；由於兩人政治生涯歷程相似，曾被媒體形容是從「同個模子刻出來」。

離開國會後，陶德轉戰好萊塢，出任美國電影協會（Motion Picture Association of America）主席，成為電影產業遊說人士；拜登則在2009年初以副總統之姿，隨時任總統當選人歐巴馬（Barack Obama）入主白宮。

拜登曾分享過一段插曲，顯示兩人交情匪淺。2014 年德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪美，與歐巴馬、拜登在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）開會。會開到一半，拜登起身說要離開，原因是要趕赴陶德辦的活動。

拜登在活動上透露，梅克爾當時看著他，一臉「這傢伙到底在說什麼」的表情。拜登笑稱，過去一直有傳言，兩人在參議院工作時他雖比陶德資深，卻被陶德吃死死（he controlled me），現在他為了陶德在重要會議中途離席，「讓傳言又死灰復燃」。

除此之外，拜登去年在民主黨總統初選中脫穎而出後，也邀陶德擔任他副手人選挑選委員會4人小組成員之一，拜登對陶德的信任與重視表露無遺。

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