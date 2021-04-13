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已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

記者顏伶如／綜合報導
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

由於六名女性施打後出現血栓，聯邦主管機關宣布嬌生集團(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗暫停使用，某些已經接種嬌生疫苗的民眾為之錯愕。埃默里醫學院(Emory School of Medicine)傳染疾病學家德里歐(Carlos del Rio)13日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。

德里歐表示，出現六起「罕見而嚴重」(rare and severe)血栓(blood clot)反應的通報案例後，美國疾病管制暨預防中心(CDC)及美國食品及藥物管理局(FDA)雙雙建議美國應該停止嬌生疫苗施打，如此決定是「正確的動作」。

影片來源：YouTube CNN頻道

他表示，這種血栓反應非常少見，疾管中心與食藥局的迅速因應值得肯定，立即停止疫苗使用，等待進一步了解狀況。

他說，疫苗安全向來是第一優先考量，主管機關的決策是正確的動作，「我們必須了解發生了什麼事，才能評估接下來該怎麼走」。

➤➤➤聯邦叫停嬌生疫苗 6女出現血栓

截至目前為止，已有680萬劑嬌生疫苗在美國國內施打。出現血栓反應的六名女性，年齡在18歲至48歲之間。

對於已經接種嬌生疫苗的民眾，德里歐表示：「目前看來，我認為應該沒事。不要驚慌。如果是我，我會照樣正常生活，但我會小心觀察自己的身體狀況。」

➤➤➤嬌生暫停供應歐洲 白宮：美國已接種者中不到5%打嬌生

他舉例說，如果發現自己呼吸急促，出現腿疼、頭疼，而且發生狀況的時間點是接種嬌生疫苗的兩周至三周之內，便應立即通知家庭醫生。

德里歐表示，整體而言，仍建議民眾應該接種新冠疫苗。他說：「我還是呼籲民眾應該要打疫苗，我不會因為出現這種極度罕見的副作用而叫大家別打疫苗。

疫苗 嬌生 美國

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