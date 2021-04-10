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掰掰莫札特？美國人迎疫後 影音串流口味也變了

編譯湯淑君／綜合外電
去年3月疫情嚴峻時，美國民眾蟄伏在家，諸如Netflix平台的「全境擴散」等影片串流人氣甚高。路透
去年3月疫情嚴峻時，美國民眾蟄伏在家，諸如Netflix平台的「全境擴散」等影片串流人氣甚高。路透

隨著新冠疫苗接種率持續攀升，蹲在家一年的美國民眾如今熱烈期待出門旅行、參加音樂會甚至重返辦公室。從他們現在聽的音樂、觀賞的影片和閱讀的書籍，可察覺美國人開始準備回歸疫前生活型態。

財經網站MarketWatch報導，娛樂推薦引擎TasteDive的資料顯示，現在美國人最愛聽利爾納斯（Lil Nas X）、雅各柯利耶（Jacob Collier）、威肯（The Weeknd）等藝人節奏明快的電音和饒舌歌曲；最愛觀賞的則是辦公室情境喜劇影集，如NBC的「超級製作人」（30 Rock）。

TasteDive母公司Qloo創辦人兼執行長艾利亞斯說，這顯示民眾渴望、準備回歸正常生活。Qloo在2019年併購TasteDive，投資人包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐、英國傳奇歌手艾爾頓強等名人。

這與去年3月美國疫情嚴峻時的情況大不相同。當時，美國民眾蟄伏在家，聆聽的是莫札特的古典音樂、路易阿姆斯壯的爵士樂，觀賞的影片包括Hulu平台的「使女的故事」（The Handmaid's Tale）、Netflix平台的「全境擴散」（Contagion）等。

艾利亞斯說，疫情來襲初期，「見電視節目裡人人沒戴口罩，令人不安」，這或許是美國民眾當時避開「超級製作人」、「成名在望」（Almost Famous）等喜劇片的原因。但現在，TasteDive的資料顯示，這兩部喜劇影集/電影的串流觀看次數都破紀錄。這個娛樂推薦引擎擁有超過9,300萬用戶，獲推薦的娛樂為聆聽音樂、觀賞影視節目、購買書籍等網站帶進流量。

不過， NPD BookScan追蹤書籍購買趨勢的周報顯示，即使學童重返教室上課，家長還是繼續買兒童讀物。

NPD BookScan分析師麥克蓮接受MarketWatch訪問時說：「青少年書籍銷售從2020年3月疫情爆發時開始升高，顯示家長急著買課外讀物給子女在家看，並且因應突然得在家上學之需。」

根據NPD的資料，今年3月最末周所有書籍種類中暢銷榜第一名是童書繪本「神探狗狗10」（Dog Man: Mothering Heights）。

麥克蓮說：「家長擔心孩子算數和閱讀技能跟不上。我們預期2021年童書買氣會持續強勁，即使秋季前全美各州可望陸續重開校門。」

成年人方面，根據紐約公共圖書館（NYPL）的資料，去年在封鎖防疫期間閱覽率高的書籍，例如托爾斯泰長篇小說《安娜卡列尼娜》等經典名著，以及蜜雪兒‧歐巴馬自傳《成為這樣的我》（Becoming），現在人氣已下滑。

從TasteDive的資料觀察，美國成年人如今改讀露西·佛利（Lucy Foley）著的驚悚/懸疑小說《賓客名單》（The Guest List，暫譯），以及旅遊書籍。

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