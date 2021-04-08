民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

旗下擁有十多家醫院的桑圖拉健康(Centura Health)醫療集團發表聲明指出，位於科羅拉多州 的一處新冠疫苗 接種站，7日由於多位民眾施打嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用，其中兩人被送醫觀察，接種站因此提前關閉。

為方便更多民眾施打疫苗，桑圖拉健康醫療集團在科州一座狄克運動用品店公園(Dick's Sporting Goods Park)成立疫苗接種站。聲明中指出，狄克運動用品店公園疫苗接種站7日出現11人施打嬌生疫苗後產生嚴重副作用。

桑圖拉健康醫療集團指出，為求慎重起見，其中兩人送醫觀察。

聲明中表示，7日當天共計1700多人在狄克運動用品店公園疫苗接種站施打嬌生疫苗，出現嚴重副作用的民眾約占0.62%。由於接種站7日提前關閉，640名已經預約施打疫苗的民眾，被迫改到11日才能打疫苗。

科羅拉多州政府官員7日發表聲明指出，同樣在狄克運動用品店公園疫苗接種站施打疫苗的其他民眾無須恐慌。聲明中說，副作用通常會在第一時間出現，醫護人員為民眾注射疫苗後，都會觀察至少15分鍾是否出現副作用，如果民眾有過敏反應(anaphylaxis)病史，觀察時間則拉長至30分鐘。

科州官員也說，這起事件並不會影響其他疫苗接種站的運作。官員指出，從今年3月初以來，累計將近8萬劑嬌生疫苗已在科州完成施打。

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)資料，噁心想吐、發燒、發冷、疲倦等，都是接種新冠疫苗後的常見副作用，出現時間約是施打疫苗後的一天或兩天之內，狀況大多持續幾天便即消失。