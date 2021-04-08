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PayPal創辦人：比特幣可能成為中國對付美國的金融武器

編譯林奕榮／綜合外電
PayPal共同創辦人提爾認為，美國應關注比特幣是否會成為中國對抗美國的金融武器。 美聯社
PayPal共同創辦人提爾認為，美國應關注比特幣是否會成為中國對抗美國的金融武器。 美聯社

PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）表示，儘管自己力挺比特幣，但也質疑這種加密貨幣可能正在傷害美國，監管當局應關注比特幣是否會成為中國用來對抗美國的金融武器。

提爾是創投資本家，也是保守派的金主；他呼籲美國政府考慮加強對加密貨幣的監管；提爾是虛擬貨幣創投公司和加密貨幣的主要投資人之一，但他的最新說法，似乎顯示他對加密貨幣的看法有所轉變。

提爾出席尼克森基金會（Richard Nixon Foundation）舉辦的虛擬活動時表示：「目前我確實有疑問，比特幣在某種程度上是否該被視為中國對付美國的一項金融武器。比特幣對法定貨幣構成威脅，尤其是美元；以地緣政治的觀點而言，如果中國作多比特幣，美國應該更嚴格審視比特幣的確切運作方式。」

提爾時常批評與中國往來的美國企業，他在這場虛擬論壇與美國前國務卿龐培歐、前國安顧問歐布萊恩對話，這兩人均為與川普政府時期的鷹派官員；這場談話主要聚焦美中關係。

除了比特幣議題，提爾也質疑Google的AI技術是否被北京當局用來監控新疆地區；此外，他還點名蘋果公司，認為美國政府應把蘋果納入監管，因為蘋果多數裝置在中國生產，可能危及美國利益。

美國 比特幣 虛擬貨幣

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