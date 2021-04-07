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學校、州政府是否有權要求民眾出示疫苗接種證明？

記者顏伶如／綜合報導
圖為紐約領先全美各州搶先推出的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，就是讓州民證明已經完成新冠疫苗接種的免費電子證明，做為參加大型娛樂休閒活動或體育活動的證明之用。美聯社
圖為紐約領先全美各州搶先推出的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，就是讓州民證明已經完成新冠疫苗接種的免費電子證明，做為參加大型娛樂休閒活動或體育活動的證明之用。美聯社

一場新冠疫情下來，美國民意接連出現明顯分歧，去年為了戴口罩爭執，現在則因疫苗護照(vaccine passports)發生齟齬。白宮已表明不會推出聯邦層級的疫苗護照，但從法律角度來看，在工作與日常生活逐漸恢復常態之際，學校及各州政府均有權要求民眾出示疫苗接種證明。

紐約時報分析，全美各地各行各業、學校及民意代表，現正熱烈討論推出俗稱疫苗護照的新冠疫苗接種證明電子檔，好讓民眾在經濟解封重啟期間獲得通行證，邁上得以恢復往常工作、休閒的生活模式。

以紐約州為例，領先全美各州搶先推出的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，就是讓州民證明已經完成新冠疫苗接種的免費電子證明，做為參加大型娛樂休閒活動或體育活動的證明之用。州政府強調使用簡便，安全無虞。

民間企業方面，沃爾瑪(Walmart)則對旗下藥局消費者提供新冠疫苗接種電子驗證手機應用程式，方面消費者有需要時，可以迅速出示疫苗接種證明。

疫苗護照引發法律及道德層面質疑，各界爭論重點包括商家是否有權要求員工及顧客提供疫苗接種證明，學校是否有權要求學生提供疫苗接種證明，政府是否有權強制規定施打疫苗，政府是否有權禁止商家及學校要求民眾出示疫苗證明。

紐時報導，法律專家指出，大致而言，上述所有問題的答案都是肯定的，不過由於目前民意嚴重分歧，政府官員不管朝哪個方向推出政策，都將面臨龐大反對聲浪。

具有政府機關(government entities)性質的學校董事會或美國陸軍，可以規定疫苗接種證明是出入場所、接受服務或出差出遊的證明文件，法源根據來自1905年最高法院判例，判決內容指出，州政府有權強制要求居民必須接種天花(smallpox)疫苗，並對沒有接種的民眾祭出罰款。

雖然白宮表示不會推出聯邦層級的疫苗護照，但某些倡議人士仍希望拜登政府至少能參與疫苗護照的討論，至少協助訂定有關隱私權保護、資料準確核對認證的統一標準。

共和黨人士反對疫苗護照的主要原因，則以個人隱私可能遭到政府侵犯為主。

前任共和黨密西根州聯邦眾議員艾邁許(Justin Amash)日前在推特發文寫道，由中央系統發行的制式化疫苗護照，如果用做民眾能否前往某些地點消費、用餐的證件，「對於民權自由及個人隱私來說，如同夢魘」。

紐約時報指出，事實上，各州政府目前就有已經存在的資料庫或疫苗接種紀錄(immunization registry)，根據資料使用協議(data use agreements)規定，各州政府都必須將疫苗接種紀錄分享給聯邦美國疾病管制暨預防中心(CDC)，只不過疾管中心收到數據之後並未標註個別姓名，而且並非全美各州都已經把疫苗接種紀錄分享給疾管中心。

疫苗 紐約時報 美國

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