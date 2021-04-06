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變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

記者顏伶如／綜合報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

今年1月，62歲的庫爾漢(Dan Culhane)在青少年盃冰上曲棍球比賽擔任裁判時，對於防疫措施特別慎重，不僅戴了三層口罩，還加了透明塑膠面罩，在家裡就先把裝備穿好，以縮短在比賽場地室內空間的停留時間。但庫爾漢後來還是沒能逃過一劫，2月28日染疫過世，成為明尼蘇達州卡維爾郡(Carver County)青少年體育比賽導致英國變種病毒B.1.1.7傳染爆發的189個感染案例之一。

根據統計，卡維爾郡從幼稚園到12年級學校學生的體育活動中，共計有18場曲棍球活動、4場籃球活動、3場長曲棍球活動及一個足球隊，接連傳出英國變種病毒群體感染。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)說：「在此之前，我們從來不曾在疫情期間看過兒童之間有這種傳染情形。」

華盛頓郵報指出，美國越來越多疫情熱點是因英國變種病毒而起，讓人懷疑美國是否步入歐洲某些地區的後塵，校園重啟計畫、恢復正常生活都將因為新一波疫情出現而被打亂，還是這波感染案例增加只是美國正在擴大疫苗施打之際，進入疫情尾聲的一段插曲。

內華達州日前一場青少年排球巡迴賽，因為英國變種病毒而傳出群體感染。在密西根州，10歲至19歲之間兒童與青少年的染疫確診案例，今年3月間比2月增加了133%，遠遠超過其他年齡層族群，密州衛生機關表示，感染案例似乎主要透過青少年之間的體育等活動傳播，而不是在學校教室。

衛生官員表示，如同之前的疫情期間一樣，絕大多數兒童染疫案例病情都相對輕微，讓人憂心的是與青少年感染案例接觸、健康狀況較差的高風險民眾，例如教練、輔導老師、托兒所員工以及家長。

過去幾個月裡，隨著各地陸續解封，全美各地已陸續傳出青少年體育活動教練染疫重病甚至喪生的案例，包括肯塔基州雷辛頓聯合排球隊(Lexington United Volleyball)53歲教練畢爾曼(Chris Beerman)今年1月感染身亡，南卡羅來納州哥倫比亞市(Columbia)年僅42歲的高中田徑隊教練及足球隊顧問傑克森(Damien Jackson)今年3月也在感染新冠病毒後病逝。

奧斯特霍姆說：「我個人的觀點是，我們還沒有體會到英國變種病毒B.1.1.7的威力，許多人更是太早就輕忽變種病毒的風險。」他指出：「我覺得接下來將有一場硬仗。」

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