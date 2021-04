變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

示意圖。圖:pixabay

今年1月,62歲的庫爾漢(Dan Culhane)在青少年盃冰上曲棍球比賽擔任裁判時,對於防疫措施特別慎重,不僅戴了三層口罩,還加了透明塑膠面罩,在家裡就先把裝備穿好,以縮短在比賽場地室內空間的停留時間。但庫爾漢後來還是沒能逃過一劫,2月28日染疫過世,成為明尼蘇達州卡維爾郡(Carver County)青少年體育比賽導致英國變種病毒 B.1.1.7傳染爆發的189個感染案例之一。

根據統計,卡維爾郡從幼稚園到12年級學校學生的體育活動中,共計有18場曲棍球活動、4場籃球活動、3場長曲棍球活動及一個足球隊,接連傳出英國變種病毒群體感染。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)說:「在此之前,我們從來不曾在疫情 期間看過兒童之間有這種傳染情形。」

華盛頓郵報指出,美國越來越多疫情熱點是因英國變種病毒而起,讓人懷疑美國是否步入歐洲某些地區的後塵,校園重啟計畫、恢復正常生活都將因為新一波疫情出現而被打亂,還是這波感染案例增加只是美國正在擴大疫苗施打之際,進入疫情尾聲的一段插曲。

內華達州日前一場青少年排球巡迴賽,因為英國變種病毒而傳出群體感染。在密西根州,10歲至19歲之間兒童與青少年的染疫確診案例,今年3月間比2月增加了133%,遠遠超過其他年齡層族群,密州衛生機關表示,感染案例似乎主要透過青少年之間的體育等活動傳播,而不是在學校教室。

衛生官員表示,如同之前的疫情期間一樣,絕大多數兒童染疫案例病情都相對輕微,讓人憂心的是與青少年感染案例接觸、健康狀況較差的高風險民眾,例如教練、輔導老師、托兒所員工以及家長。

過去幾個月裡,隨著各地陸續解封,全美各地已陸續傳出青少年體育活動教練染疫重病甚至喪生的案例,包括肯塔基州雷辛頓聯合排球隊(Lexington United Volleyball)53歲教練畢爾曼(Chris Beerman)今年1月感染身亡,南卡羅來納州哥倫比亞市(Columbia)年僅42歲的高中田徑隊教練及足球隊顧問傑克森(Damien Jackson)今年3月也在感染新冠病毒後病逝。

奧斯特霍姆說:「我個人的觀點是,我們還沒有體會到英國變種病毒B.1.1.7的威力,許多人更是太早就輕忽變種病毒的風險。」他指出:「我覺得接下來將有一場硬仗。」