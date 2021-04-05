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川普推特封鎖民眾涉侵犯言論自由 最高法院撤案

記者顏伶如／綜合報導
圖為最高法院。美聯社
圖為最高法院。美聯社

前總統川普推特帳號曾封鎖某些網友，遭控侵犯民眾受到美國憲法第一修正案保護的言論自由，聯邦上訴法院2019年裁定，川普推特帳號屬於公共討論平台，川普無權排擠持有不同意見的網友。不過，這起訴訟5日遭到最高法院裁定撤銷。

美國聯邦第二巡迴上訴法院由三位法院組成的審議庭2019年投票表決一致裁定，川普身為總統，推特帳號屬於公共討論平台(public forum)，因此川普無權將提出批評或發表不同意見的網友排除在外。

不過，川普遭控侵犯民眾言論自由的這起官司，5日被最高法院裁定撤銷。紐約時報分析，最高法院的決定早在外界意料之中，理由是川普已經卸任，而且川普推特帳號也已遭到推特永久關閉。

紐約時報指出，最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)撰寫的12頁裁決書，則是值得注意的亮點。

湯瑪斯在裁決書中寫道，極少數私人企業對於言論自由握有「危險的權力」，「就在不遠的將來，我們很快將必須解決法律規範如何適用於高度權力集中的私人經營資訊架構之上，例如數位平台」。

湯瑪斯寫道，上訴法院法官對於當時擔任總統的川普使用推特封鎖功能可能排除民眾言論感到憂心，「可是，如果目標是要保障言論不受抑制，那麼更應該關注的問題應該擁有稱霸地位的數位平台本身」。

川普 推特 紐約時報

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