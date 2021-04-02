駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

25歲的嫌犯葛林人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致國會警察一死一傷。(美聯社)

年初導致五人死亡的國會暴動將滿三個月，2日國會附近再度發生命案，25歲的葛林(Noah R. Green)駕車衝向國會警察 致一死一重傷，國會大廈封鎖數小時，葛林也因中槍送醫不治；拜登 總統2日發聲明悼念殉職警員伊萬斯(William Evans)，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也下令降半旗哀悼。

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)表示，葛林2日下午近1時駕一輛藍色轎車衝向衝向國會大廈的北部入口，撞傷伊萬斯和另一名國會警員，他下車後試圖持刀撲向警察，至少一名警察被刺傷，葛林隨即被警方開槍擊中，身負重傷被捕送醫，伊萬斯和另一名警員也因被車撞致重傷送醫，最終伊萬斯和葛林在醫院不治身亡。

警方表示，伊萬斯是國會警察急救部的一名成員，從警18年；25歲的嫌疑人葛林來自印第安納州(Indiana)，近期住在維吉尼亞州(Virginia)。

伊萬斯是今年第三名在暴力案件中殉職的國會警員，42歲的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)在1月的國會暴亂中受傷身亡，51歲的里本古德(Howard Liebengood)在應對國會暴亂後不久自殺身亡。

警方2日下午封鎖國會大廈數小時，引導國會內部及附近的所有人員留在室內並遠離門窗；目前國會正處休會階段，多數議員不在附近，拜登總統2日稍早也已離開華府 ，沒有受到任何威脅； 華府代理警察局長康提(Robert Contee)表示仍在調查葛林的作案動機，但排除恐怖主義攻擊。

拜登總統2日通過聲明悼念殉職警員伊萬斯，向其親屬表達關切，同時致敬國會警察和國民兵；波洛西下令國會大廈降半旗悼念，稱伊萬斯為「民主中的烈士」，是一名勇敢且無私的英雄；大華府官員也紛紛發推文表態，並為受害者祈禱。

此事再度讓華府治安陷入困境，1月國會發生暴亂將滿三個月，國會大廈附近的圍欄和鐵絲網尚未全部撤除，大量國民兵至今留守華府；但華府維安持續惹議，部分官員認為過度防護可能製造恐慌且影響市民生活，但支持安保升級的官員表示，犯罪份子不會在國會暴亂後罷休，未來恐怕會有更多隱患。