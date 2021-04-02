我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美國施打疫苗者 已破1億人

一車衝向國會致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

記者張筠／華盛頓報導
25歲的嫌犯葛林人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致國會警察一死一傷。(美聯社)
25歲的嫌犯葛林人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致國會警察一死一傷。(美聯社)

年初導致五人死亡的國會暴動將滿三個月，2日國會附近再度發生命案，25歲的葛林(Noah R. Green)駕車衝向國會警察致一死一重傷，國會大廈封鎖數小時，葛林也因中槍送醫不治；拜登總統2日發聲明悼念殉職警員伊萬斯(William Evans)，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也下令降半旗哀悼。

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)表示，葛林2日下午近1時駕一輛藍色轎車衝向衝向國會大廈的北部入口，撞傷伊萬斯和另一名國會警員，他下車後試圖持刀撲向警察，至少一名警察被刺傷，葛林隨即被警方開槍擊中，身負重傷被捕送醫，伊萬斯和另一名警員也因被車撞致重傷送醫，最終伊萬斯和葛林在醫院不治身亡。

警方表示，伊萬斯是國會警察急救部的一名成員，從警18年；25歲的嫌疑人葛林來自印第安納州(Indiana)，近期住在維吉尼亞州(Virginia)。

伊萬斯是今年第三名在暴力案件中殉職的國會警員，42歲的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)在1月的國會暴亂中受傷身亡，51歲的里本古德(Howard Liebengood)在應對國會暴亂後不久自殺身亡。

警方2日下午封鎖國會大廈數小時，引導國會內部及附近的所有人員留在室內並遠離門窗；目前國會正處休會階段，多數議員不在附近，拜登總統2日稍早也已離開華府，沒有受到任何威脅； 華府代理警察局長康提(Robert Contee)表示仍在調查葛林的作案動機，但排除恐怖主義攻擊。

拜登總統2日通過聲明悼念殉職警員伊萬斯，向其親屬表達關切，同時致敬國會警察和國民兵；波洛西下令國會大廈降半旗悼念，稱伊萬斯為「民主中的烈士」，是一名勇敢且無私的英雄；大華府官員也紛紛發推文表態，並為受害者祈禱。

此事再度讓華府治安陷入困境，1月國會發生暴亂將滿三個月，國會大廈附近的圍欄和鐵絲網尚未全部撤除，大量國民兵至今留守華府；但華府維安持續惹議，部分官員認為過度防護可能製造恐慌且影響市民生活，但支持安保升級的官員表示，犯罪份子不會在國會暴亂後罷休，未來恐怕會有更多隱患。

2日殉職的伊萬斯是國會警察急救部的一名成員，從警18年。（取自國會警方推特）
2日殉職的伊萬斯是國會警察急救部的一名成員，從警18年。（取自國會警方推特）

警察 華府 拜登

上一則

CDC：美逾1億人 至少接種1劑疫苗

下一則

遭FBI誤控為間諜 郗小星律師擬提聯邦上訴

延伸閱讀

兩周三起屠殺案奪走22條人命 政府民間控槍呼聲再起

兩周三起屠殺案奪走22條人命 政府民間控槍呼聲再起
美股標普指數刷新高 帶動亞股清淡交易下勁揚

美股標普指數刷新高 帶動亞股清淡交易下勁揚
首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫

首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫
評／拜登拚基建 賭的是政府能幹大事 民主能成事

評／拜登拚基建 賭的是政府能幹大事 民主能成事

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了