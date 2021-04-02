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疫苗接種卡應妥善保管 專家：最好拍照存證

記者顏伶如／綜合報導
專家指出，疫苗接種卡(vaccination cards)將成為參加某些活動、出入某些場合的重要證件，應該妥善保存，最好拍照存證，將證明卡照片存檔在手機裡，以備不時之需。美聯社
專家指出，疫苗接種卡(vaccination cards)將成為參加某些活動、出入某些場合的重要證件，應該妥善保存，最好拍照存證，將證明卡照片存檔在手機裡，以備不時之需。美聯社

就在各界討論推出「疫苗護照」的同時，越來越多美國民眾已完成新冠疫苗接種。專家指出，疫苗接種卡(vaccination cards)將成為參加某些活動、出入某些場合的重要證件，應該妥善保存，最好拍照存證，將證明卡照片存檔在手機裡，以備不時之需。疫苗接種卡如果遺失，則可前往原本施打疫苗的藥局，要求員工幫忙重新列印。

美國爆發新冠疫情一年多，如今許多州已經紛紛開放。紐約時報報導，某些旅遊景點、郵輪公司及大型活動主辦單位，開始要求遊客出示疫苗施打證明，因此接種卡一定要妥善保管。

連鎖要局華格林(Walgreens)發言人布朗(Alex Brown)表示，民眾施打第一劑新冠疫苗時就會拿到接種卡，打完第二劑疫苗時，接種卡資料也將更新。疫苗接種卡上註明疫苗製造商、疫苗批號、接種日期及地點。布朗說，華格林希望將疫苗接種卡做到數位化，但現階段仍是發放紙卡。

沃爾瑪(Walmart)及山姆俱樂部(Sam's Club)藥局則透過與總部位於日內瓦的非營利組織「公共計畫基金會」(Commons Project Foundation)合作，已提供數位化疫苗接種卡。

萬一疫苗接種卡遺失，布朗指出，民眾可前往當初施打疫苗的藥局，員工會查尋電子檔案內的施打紀錄後重新列印。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)則表示，疫苗施打紀錄在各州衛生廳都有追蹤統計，因此民眾可與州政府主管機關聯絡，要求補發新卡。

耶魯大學內科醫學與傳染疾病副教授艾克狄歐比(Uchenna Ikediobi)說，保存疫苗接種卡的第一步，可從拍照存檔做起，把照片存入網路相簿，並寄一份郵件到自己的電郵當做備份。她說，民眾應該把疫苗接種卡放在安全的地方，不要隨身攜帶，比照平常保管護照的方式看待。

某些民眾則把疫苗接種卡護貝保存，避免沾濕或毀損。辦公室用品連鎖零售商Staples發言人莫魯西(Jocelyn Moruzzi)說，完成疫苗施打的民眾可到全美各地連鎖分店獲得免費護貝服務。

疫苗 美國 藥局

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