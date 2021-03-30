美加等14國聲明：世衛疫源報告拖太久 未取得全部資料

美加等14國發表聲明，關切世衛疫源報告拖太久，且未取得全部資料。圖為世衛專家Peter Ben Embarek今年2月9日舉行記者會介紹在武漢的調查。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)今天公布對2019冠狀病毒疾病(COVID-19)起源的調查報告後，美國 等14個國家發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。

世衛 秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 稍早對世衛會員國簡報時表示，國際專家小組說，他們在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料」。

聯合聲明說：「這項國際專家對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們對此表達聯合關切，也是有其必要。」

簽署這份聲明的國家包括美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛維尼亞和英國。

聲明中說：「讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行病如何發生有關的疫情 早期階段涉及人士，至關重要。」

聲明指出，建立此類調查研究指導方針，將有助於各國發現、準備和因應未來爆發的疫情。