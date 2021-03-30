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美加等14國聲明：世衛疫源報告拖太久 未取得全部資料

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
美加等14國發表聲明，關切世衛疫源報告拖太久，且未取得全部資料。圖為世衛專家Peter Ben Embarek今年2月9日舉行記者會介紹在武漢的調查。(美聯社)
美加等14國發表聲明，關切世衛疫源報告拖太久，且未取得全部資料。圖為世衛專家Peter Ben Embarek今年2月9日舉行記者會介紹在武漢的調查。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)今天公布對2019冠狀病毒疾病(COVID-19)起源的調查報告後，美國等14個國家發表聯合聲明，對這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料表達關切。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 稍早對世衛會員國簡報時表示，國際專家小組說，他們在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料」。

聯合聲明說：「這項國際專家對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們對此表達聯合關切，也是有其必要。」

簽署這份聲明的國家包括美國、澳洲、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛維尼亞和英國。

聲明中說：「讓獨立專家取得所有相關的人、動物和環境資料與研究，以及自由接觸與確定這起大流行病如何發生有關的疫情早期階段涉及人士，至關重要。」

聲明指出，建立此類調查研究指導方針，將有助於各國發現、準備和因應未來爆發的疫情。

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