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佛奇、柏克斯受訪批他防疫失當 川普火大回嗆

中央社／華盛頓29日綜合報導
美國前總統川普。（路透資料照片）
美國前總統川普。（路透資料照片）

美國前總統川普日前遭佛奇、柏克斯兩位抗疫大將批評處置疫情失當，他今天發表聲明回嗆兩人「試圖重塑歷史以掩飾自己直覺不佳、建議錯誤」，還說他幾乎總是推翻他們的建議。

川普怒氣沖沖地在聲明中，痛罵佛奇（Anthony Fauci）和柏克斯（Deborah Birx）是「兩個很愛自我推銷的人，他們試圖重塑歷史，以掩飾自己直覺不佳和給出的錯誤建議，幸好我幾乎總是推翻那些建議」。

川普指控美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇試圖在疫苗研發上攬功，並「改變目標，好讓自己儘可能看起來表現優異」。

川普還說，白宮疫情工作小組協調員柏克斯「已證實是個騙子，可信度所剩無幾」。

美國有線電視新聞網（CNN）昨播出一部與疫情有關的紀錄片，內容包括佛奇與柏克斯的訪談。

佛奇說，專家去年4月敦促全美民眾遵循封城令時，川普卻呼籲全國「解放」，令他大為震驚。

柏克斯則談到，她擔任白宮冠狀病毒工作小組協調官員期間，在節目中公開表示新冠肺炎（COVID-19）正迅速蔓延，隨後便接到川普一通「令人非常不舒服」的來電。

她還說：「聯邦政府並未向美國民眾提供一致的訊息，鑄成第一項大錯。」

在川普擔任總統時，美國染疫死亡人數飆升到全球第一，但他仍抵制戴口罩、封城和其他抗疫措施。

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