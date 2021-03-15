批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

德州一家拉麵店被噴上「滾回中國」、「不要口罩」、「拉麵流感」等紅色噴漆。(取自S.A.Foodie臉書)

德州 拉麵店老闆阮麥克(Mike Nguyen，音譯)日前接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，批評州長艾伯特(Greg Abbott)解除要求戴口罩規定，並說為了社區、員工及自身安全考量，店裡將持續要求顧客戴口罩。周末期間，阮麥克的拉麵店被噴上「滾回中國」、「不要口罩」、「拉麵流感」等紅色噴漆。

阮麥克14日接受當地電視台KENS 5訪問時說：「諷刺的是，我根本不是華裔，我有一半越南血統，一半法國血統。」

開設於德州聖安東尼奧(San Antonio)的「麵樹」(Noodle Tree)拉麵店，工作人員為了清洗大門及玻璃窗的紅色噴漆，14日較平常時間延遲開門營業。

對於是否擔心這起事件影響生意，阮麥克說，這種尖酸刻薄的言語，從小一直聽到大，並不會因為被噴漆而改變要求顧客上門時在餐廳裡必須戴口罩的店規。

他說，自從疫情 發生以來，自己的立場從未改變，就是以社區、員工及自身安全為優先，而不是把營利擺第一。

他說，自己患有淋巴瘤(lymphoma)，疫情期間要照顧生意，一名親人則在感染新冠病毒後過世。他表示，如果讓顧客在室內不必戴口罩，對於自身健康風險的衝擊實在太高。

阮麥克說，顧客不願意戴口罩也沒關係，「他們可以坐在戶外用餐區，或者外帶」。

美洲同源總會(Chinese American Citizens Alliance)、聖安東尼奧亞美聯盟(Asian American Alliance of San Antonio)均發表聲明，呼籲聖安東尼警察 局、德州貝克薩爾郡(Bexar County)警長辦公室調查這起仇恨犯罪，讓犯罪份子面臨法律制裁。