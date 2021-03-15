我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

記者顏伶如／綜合報導
德州一家拉麵店被噴上「滾回中國」、「不要口罩」、「拉麵流感」等紅色噴漆。(取自S.A.Foodie臉書)
德州一家拉麵店被噴上「滾回中國」、「不要口罩」、「拉麵流感」等紅色噴漆。(取自S.A.Foodie臉書)

德州拉麵店老闆阮麥克(Mike Nguyen，音譯)日前接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，批評州長艾伯特(Greg Abbott)解除要求戴口罩規定，並說為了社區、員工及自身安全考量，店裡將持續要求顧客戴口罩。周末期間，阮麥克的拉麵店被噴上「滾回中國」、「不要口罩」、「拉麵流感」等紅色噴漆。

阮麥克14日接受當地電視台KENS 5訪問時說：「諷刺的是，我根本不是華裔，我有一半越南血統，一半法國血統。」

開設於德州聖安東尼奧(San Antonio)的「麵樹」(Noodle Tree)拉麵店，工作人員為了清洗大門及玻璃窗的紅色噴漆，14日較平常時間延遲開門營業。

對於是否擔心這起事件影響生意，阮麥克說，這種尖酸刻薄的言語，從小一直聽到大，並不會因為被噴漆而改變要求顧客上門時在餐廳裡必須戴口罩的店規。

他說，自從疫情發生以來，自己的立場從未改變，就是以社區、員工及自身安全為優先，而不是把營利擺第一。

他說，自己患有淋巴瘤(lymphoma)，疫情期間要照顧生意，一名親人則在感染新冠病毒後過世。他表示，如果讓顧客在室內不必戴口罩，對於自身健康風險的衝擊實在太高。

阮麥克說，顧客不願意戴口罩也沒關係，「他們可以坐在戶外用餐區，或者外帶」。

美洲同源總會(Chinese American Citizens Alliance)、聖安東尼奧亞美聯盟(Asian American Alliance of San Antonio)均發表聲明，呼籲聖安東尼警察局、德州貝克薩爾郡(Bexar County)警長辦公室調查這起仇恨犯罪，讓犯罪份子面臨法律制裁。

德州 疫情 警察

上一則

調查：美國人打算將紓困金投入比特幣和股票

延伸閱讀

柑桔潰瘍病肆虐 恐重創德州農業

柑桔潰瘍病肆虐 恐重創德州農業
教育局重申 參加學測及格才能畢業

教育局重申 參加學測及格才能畢業
CPAC非正式民調 55%挺川普2024再選總統

CPAC非正式民調 55%挺川普2024再選總統
世界晚報／除了被喊「中國病毒」 他鼻子也慘遭打斷

世界晚報／除了被喊「中國病毒」 他鼻子也慘遭打斷

熱門新聞

紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(Getty Images)

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

2021-03-11 22:54
拜登簽署1.9兆美元紓困方案， 多數美國人獲得1400美元的支票，最快周末入帳。(美聯社)

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

2021-03-11 18:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群