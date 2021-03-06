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參院通過紓困案 拜登：救援已上路 兌現承諾邁大步

梅根、哈利王子專訪 授權費700萬、30秒廣告要32.5萬

編譯陳韻涵／綜合6日電
脫口秀天后歐普拉(右)專訪哈利王子夫婦的內容今晚將在「哥倫比亞廣播公司」播出，華爾街日報報導，哥倫比亞廣播公司支付700萬到900萬元來製作這個節目。圖為訪問現場。(美聯社)
脫口秀天后歐普拉(右)專訪哈利王子夫婦的內容今晚將在「哥倫比亞廣播公司」播出，華爾街日報報導，哥倫比亞廣播公司支付700萬到900萬元來製作這個節目。圖為訪問現場。(美聯社)

脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)專訪宣布永久脫離王室的哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)的內容將於美東7日晚間8時在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)播出；華爾街日報報導，CBS支付700萬元到900萬元不等的授權費給歐普拉的製作公司，節目中的30秒電視廣告收費就高達32.5萬元。

消息人士透露，CBS當天在熱門的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)播畢之後，緊接著播出歐普拉訪問哈利及梅根的內容，而這段談話的授權費堪稱電視史上最高額的消費之一。

CBS與歐普拉製作公司「哈博出品」(Harpo Productions)的部分協議內容顯示，CBS也具備在國際市場播映此節目的權利，英國地區定8日在ITV播出。

哈利夫婦的發言人表示，兩人並未因此訪談獲得酬報。

廣告商表示，CBS在節目中的廣告時段，索取30秒約32萬5000元的廣告費用，約是平常同時段廣告費用的兩倍價。 

歐普拉之所以授權給CBS是因為她與CBS淵源深厚，她曾是「60分鐘」的固定班底，且是CBS新聞主播蓋爾‧金恩(Gayle King)的舊事；此外CBS擁有播映歐普拉日間脫口秀節目的公司。

哈利與梅根去年退出王室高級成員，他們原先想保有「薩塞克斯皇家」(Sussex Royal)知名註冊品牌，但遭到白金漢宮(Buckingham Palace)拒絕。

哈利夫婦離開王室後，不在接受父親查理(Prince Charles)或英國納稅人的贊助，兩人搬到加州聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara)海邊社區蒙特西度(Montecito)，聚焦聲音與影像內容創造，其中與網飛(Netflix)簽訂的五年合約價值約1億元。

根據已公開的幾段預告，哈利談到母親黛安娜王妃被狗仔追逐到賠上一命的過往，恐懼歷史將在自己身上重演。

在另一個片段中，歐普拉問梅根，對於王室即將聽到她在此處吐露真相作何感想，梅根回答：「我不知道經過這些時間，在『公司』對我們作出的各種不實指控後，如何還能期待我們保持沉默。」

梅根用「公司」(the firm)指稱王室，在英國，這種用法同時有具好感或貶諷的極端意味。

歐普拉 哈利 梅根

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