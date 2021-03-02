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打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

編譯陳韻涵／綜合2日電
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗且疑惑何時、如何能恢復正常生活？聯邦疾病防治中心(CDC)本周將發布已接種兩劑疫苗的安全活動指南；另外面對接種單劑疫苗的呼聲難平，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)1日重申並警告，兩劑式疫苗若只接種單劑，會影響其效能。

另據全球策略顧問通訊公司Kekst CNC訪查發現，約三分之一美國人仍在觀望是否接種疫苗，但會接種一劑疫苗者，已從去年12月的58%增至2月的64%。

CDC指南的起草者表示，這份指南將是聯邦政府首度釋出人們如何恢復正常上班、上學及出遊的第一步，最快可能於4日發布，其中包括建議國人在家中與完成接種的對象小型集會和社交，在外則須戴口罩並維持社交距離等，其中口罩至少必須戴到4月。

佛奇與CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在1日的記者會前閱讀了指南，佛奇對已接種兩劑疫苗者能否安全無虞地共處一室，仍抱持懷疑態度。

佛奇舉例說，如果一對夫妻和女兒及鄰居都完成兩劑疫苗接種，小型聚會相對安全，但若要讓風險再降低一些，可能就在室內戴口罩並維持社交距離。

全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射，瓦倫斯基重申，別太早鬆懈避疫，以免疫情捲土重來。

佛奇則提醒人們記取去年夏季的教訓，在重啟國家、經濟復甦和公衛健康之間做出明智選擇。

★兩劑式疫苗只打一劑 佛奇：影響效能

部分人認為，將規範打兩劑的輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗，仿效英國作法分拆成單劑，就能讓更多人獲得免疫力，但佛奇認為這不僅造成資訊混亂，還會影響疫苗效能。

佛奇表示，英國選擇將兩劑疫苗改成單季注射，他理解這項策略的用意，但這樣在美國並不合理，「我們都同意，兩國的策略都有其合理之處」。

輝瑞目前還在研究單劑疫苗的效能，但英國已同意讓國人延後第二劑接種間隔，甚至只打單劑，擴大接種人數；但美方專家則認為讓少數任完成兩劑接種更重要。

單劑輝瑞疫苗能降低感染新冠病毒的風險約75%，完成兩劑注射後則可達95%。

單劑莫德納疫苗可避免80.2%的感染，雙劑注射完成後則有94%的防護力。

至於目前唯一獲得FDA緊急使用授權(EUA)的單劑疫苗、嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的試驗數據顯示，美國人接種後的效能為72%，全球試驗對象的數據則為66%。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇1日重申並警告，兩劑式疫苗若只接種單劑，會影響其效...
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇1日重申並警告，兩劑式疫苗若只接種單劑，會影響其效能。 （Getty Images）

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