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670人就1死、墓碑快不夠…佛奇：美防疫全世界最糟

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670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟

編譯林梅婕／綜合22日電
全美因新冠病毒病歿人數22日達到50萬人的里程碑。去年4月疫情正熾，在紐奧良的哈蒙家人在家人向開車經過悼念的親友揮手致謝。哈蒙因為新冠去世。(美聯社)
全美因新冠病毒病歿人數22日達到50萬人的里程碑。去年4月疫情正熾，在紐奧良的哈蒙家人在家人向開車經過悼念的親友揮手致謝。哈蒙因為新冠去世。(美聯社)

全美新冠肺炎染疫死亡人數已突破50萬大關，統計顯示自疫情爆發以來，每670人中就有一人死於新冠肺炎，殯葬業者更是忙得不可開交，甚至有人抱怨墓碑的石材恐怕缺貨。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)一度在媒體上形容，儘管美國已經是當今富裕且開發程度高的國家，在抗疫工作上卻是「全世界做最糟糕的」。

疫情爆發最初十個月內，全國死亡人數達到30萬人，卻自去年12月中至今又累積20萬人，兩個月後的今天竟然達到50萬人以上，成長速度相當嚇人；洛杉磯則維持全國疫情最嚴重的地區，醫院甚至沒有地方停放大體，只能暫時先將1100具大體放在法醫辦公室。

佛奇22日在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「今晨」(This Morning)中說到：「我們已經達到令人恐懼的門檻。」

➤➤➤哀傷里程碑 美新冠肺炎死亡人數破50萬人

加州長堤市(Long Beach)的殯葬業者貝格納德(David Begnaud)指稱，現階段是他在疫情爆發後最忙碌的時期；同樣也是殯葬從業人員的麥肯齊(Ken McKenzie)說：「一年前大家都在抱怨廁所衛生指和乾洗手不夠，到今年這時候，我們擔心的是製作墓碑的花崗岩可能會不夠。」

最心碎家庭 16天死3兄弟姊妹

更令人心碎的是，麥肯齊曾在16天內陸續送走一家三個兄弟姊妹，他形容：「我從來沒有在工作中崩潰過，我應該是要很專業的；但我看著同一家人送來一具又一具的遺體，我坐在那兒忍不住和他們一起抱頭痛哭。」

據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，目前美國新冠肺炎死亡人數為全球之冠，也是唯一死亡人數突破50萬人的國家；排名第二的巴西死亡人數是24萬7143，還不及美國的一半。

佛奇22日接受美國廣播公司(ABC News)節目主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)的訪問時，稱這樣的數據令人相當震驚：「我們很難去回溯事情到底是怎麼演變成今天這樣，過去很慘，今天也很慘。」

美國 疫情 佛奇

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