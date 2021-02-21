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司法部長提名人加蘭德：積極起訴涉攻擊國會者

司法部長提名人加蘭德：積極起訴涉攻擊國會者

中央社 華盛頓20日綜合外電報導
國會預定22日、23日舉行聽證會，審查加蘭德（Merrick Garland）出任司法部長案。加蘭德在預先準備的證辭中指出，他要去除川普政治干預司法部留下的污點，並將積極起訴攻擊國會大廈的前總統川普支持者。中央社檔案照片
國會預定22日、23日舉行聽證會，審查加蘭德（Merrick Garland）出任司法部長案。加蘭德在預先準備的證辭中指出，他要去除川普政治干預司法部留下的污點，並將積極起訴攻擊國會大廈的前總統川普支持者。中央社檔案照片

拜登總統的司法部長提名人選加蘭德今天誓言致力司法部去政治化，並將積極起訴攻擊國會大廈的前總統川普支持者。

國會預定22日、23日舉行聽證會，審查哥倫比亞特區聯邦上訴法院法官加蘭德（Merrick Garland）出任司法部長案。加蘭德在預先準備的證辭中指出，他要去除川普政治干預司法部留下的污點。

加蘭德也承諾，要為聯邦調查局（FBI）的調查工作建立明確的指導原則。FBI遭指控在2016年調查前民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton），以及在2017年至2018年間調查川普時，迷途涉入政治太深。

加蘭德顯然是針對「黑命關天」運動表示，司法部在南北戰爭後創立150年以來，落實有色種族的平等司法至今仍是未竟之功，也是「刻不容緩」的工作。

加蘭德表示，少數族裔在住宅、教育和就業市場方面仍然面對歧視，因冠狀病毒疫情與氣候變遷等衝擊所受的苦遠甚於其他人。他說：「這項任務仍然急迫，因為我們尚未有平等的司法。」

加蘭德又說，美國面對極端主義嚴重威脅，1月6日川普支持者攻擊國會大廈事件就是個例子。當時國會議員正在開會確認民主黨候選人拜登當選總統，滋擾行為造成國會議事中斷。

司法部已經針對此一事件起訴大約230人，並且正在調查另外數百人，可能指控一些人涉嫌煽動叛亂。

加蘭德表示，若獲同意出任司法部長，他將親自監督起訴白人至上主義分子以及在1月6日襲擊國會大廈的其他人。

司法部 川普 拜登

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