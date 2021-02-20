聯準會：繼續為經濟提供強力支撐

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將赴國會參、眾兩院發表半年度貨幣政策。 路透

美國聯準會 （Fed）主席鮑爾本周將赴國會發表貨幣 政策，Fed官網19日發布要向國會提出的報告，重申聯準會將以行動持續強化美國經濟，對抗新冠疫情。

聯準會在貨幣政策半年報中說：「貨幣政策將繼續為經濟傳遞強力支撐，直到完全復甦為止。」聯準會官員已一再暗示2023年以前，都會保持目前接近於零的利率水準；上個月也重提，在就業與通膨未有「顯著再進展」之前，將維持每月1,200億美元的購債速度。

鮑爾預定周二（23日）到參議院金融委員會、周三到眾議院金融服務委員會，為半年一次的貨幣政策作證。

半年報中提到，數據顯示一直到2月初為止，備受疫情衝擊的休閒餐飲業，就業情況好轉；去年夏天開始，餐廳、娛樂場所、旅館等新營運申請增加。

不過報告也說，其他數據呈現服務類花費仍舊低迷；而企業槓桿當前接近歷史高位，因此仍有破產的重大風險，而商用不動產的價格也有可能急劇下跌。

Fed點出因疫情損失的工作機會分布不成比例。低收入、沒有大學文憑、有色人種和媽媽們失業比率高很多，這些族群的境況還沒有改善，因為經濟活動持續受到壓抑。

美國去年第4季儲蓄率高達13%，是2019年同期的兩倍，不過Fed表示這數字沒有反映全貌，許多低入家庭財務其實吃緊。

聯準會在報告中指出：「沒有通膨壓力巨大的證據，就逕自緊縮貨幣政策，可能導致眾多美國人不合理地失去機會。若有不適當的通膨出現，決策者將會有工具應對。」