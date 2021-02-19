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佛州2女出險招！化老妝、改證件打疫苗 第2劑被抓包

編譯周芳苑／綜合19日電
佛州兩女打扮老婦圖。取材自Orange County警方
佛州兩女打扮老婦圖。取材自Orange County警方

新冠疫苗一劑難求，佛羅里達州兩名分別為34、44歲的婦女不惜使出險招，化老裝、塗改身分證明，假扮成65歲以上的老奶奶去接種，當場被逮個正著。

兩位婦女喬裝施騙被攝影機拍到，是人們企圖插隊接種疫苗的最新實例；佛州已有例在先。

佛州橙郡衛生局長皮諾(Raul Pino)18日在記者會上說，兩名婦女打扮成老奶奶，戴著帽子、手套和眼鏡，讓自己看起來超過65歲；65歲是佛州優先接種疫苗的分界線。

根據錄影，橙郡警長辦公室代表當場責罵這兩位婦女裝老，說她們這麼做很自私，等於從有更迫切需要的人那裡偷走疫苗，她們將不被允許接種第二劑疫苗。

兩位婦女被警告，如果再回去將被拘捕；她們表示理解並道歉後被釋放。

這兩位女性的喬裝伎倆此前成功過關，也都持有聯邦疾病防治中心(CDC)證明已接種第一劑的卡片；但接種第二劑時被逮個正著。疫苗接種工作人員察覺駕照生日不符，馬上將44歲和34歲的二位婦女交給警方。

事發後，疫苗接種現場加強保安。

皮諾說，試圖欺騙工作人員以便接種疫苗時有所聞，有個人冒用的姓名正好與他年邁父親相同；有些人撒謊僥倖得逞，所以，施騙的實際人數可能超乎想像。

上個月，有關當局發現一對加拿大有錢人在偏遠原住民社區冒充當地人，想矇混打疫苗；印第安納州衛生部門本月初發出警告，稱人們對疫苗接種工作人員謊報地址、工作和年齡。

佛州已配得340萬劑疫苗，並接種超過250萬第一劑疫苗。其中，橙郡為20萬多人接種疫苗，正努力滿足社區需求。

皮諾樂見人人爭搶疫苗，不擔心意願低落；衛生部門的工作是盡可能為更多人接種疫苗。

為了能提前接種新冠疫苗，有人不惜喬裝打扮混入接種站；一旦被查獲，會被警方拘捕；圖...
為了能提前接種新冠疫苗，有人不惜喬裝打扮混入接種站；一旦被查獲，會被警方拘捕；圖為佛州坦帕的一個疫苗接種站。(路透)

疫苗 佛州 新冠肺炎

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