佛州2女出險招！化老妝、改證件打疫苗 第2劑被抓包

新冠疫苗 一劑難求,佛羅里達州兩名分別為34、44歲的婦女不惜使出險招,化老裝、塗改身分證明,假扮成65歲以上的老奶奶去接種,當場被逮個正著。

兩位婦女喬裝施騙被攝影機拍到,是人們企圖插隊接種疫苗的最新實例;佛州 已有例在先。

佛州橙郡衛生局長皮諾(Raul Pino)18日在記者會上說,兩名婦女打扮成老奶奶,戴著帽子、手套和眼鏡,讓自己看起來超過65歲;65歲是佛州優先接種疫苗的分界線。

根據錄影,橙郡警長辦公室代表當場責罵這兩位婦女裝老,說她們這麼做很自私,等於從有更迫切需要的人那裡偷走疫苗,她們將不被允許接種第二劑疫苗。

Two #FakeGrannies stepped in front of a lot of real grandmothers to get a Covid-19 vaccine. They avoided jail time. But on @WFTV at 5pm, we showed you they weren't able to escape being shamed by law enforcement.https://t.co/K3c48Kx1FQ