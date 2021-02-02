「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

漫長的隊伍與等待，使「疫苗獵人」因應而生。美聯社

面對新冠疫苗 遭浪費丟棄的消息頻傳，加上施打進度緩慢，不在接種名單上的「疫苗獵人」正蹲守在各大藥局或施打中心前提前卡位，盼能撈到幾支剩餘疫苗。

CNN報導，25歲的麥蒂娜（Isabela Medina）身體健康，若按照疫苗施打順序，她根本無法在夏季結束前接種疫苗，因此為了能安全重返工作崗位，她1月中決定到藥妝雜貨店「淘寶」，盼能淘到幾支剩餘疫苗。

麥蒂娜和朋友那天下午提前來到藥房前蹲守數小時，在當日預約接種結束後，還剩下八支疫苗，她們雀躍地拿走其中兩支。網路上普遍將這類人稱為「疫苗獵人」，即在藥房或施打中心蹲點，等待剩餘疫苗。

這些疫苗獵人受到疫苗被丟棄的新聞刺激，加上令人焦慮的施打進度，他們決定「自立自強」，希望能提前接種疫苗，認為這個「雙贏局面」既可以防止珍貴的疫苗遭到丟棄，又能獲得接種；這也凸顯全美疫苗接種計畫欠缺協調，初步施打進度不如預期，拖累拜登 的百日疫苗接種計畫。

然而，對於沒有時間或資源蹲守疫苗的人而言，這不免引發不平之鳴；被詬病是在「插隊」的疫苗獵人則主張，與其眼睜睜看著疫苗過期，他們的行為更有道德。

●施打進度慢悠悠 疫苗狩獵成解方

大眾普遍對美國 疫苗的施打進度感到失望。目前速度是每日施打130萬劑，按照這個速度，全美約75%的人口將在2021年夏季達到群體免疫。

儘管疫苗需求迫切，但各地施打中心不時傳出疫苗因來不及在期限內接種而丟棄的消息（在未冷藏情況下，輝瑞的疫苗僅能保存兩小時，Moderna則是12小時以內）。

疫苗狩獵其實耗時費力，需要投入數小時、數日等待，還要金錢、人脈及運氣，最後也可能落空，但有些人仍認為值得一試。

杜蘭大學醫學生強森（Brad Johnson）則另闢蹊徑，想要以更有效率的方式追蹤疫苗。他是臉書社團「NOLA Vaccine Hunters」的管理員，紐奧良居民會在上面分享心得與剩餘疫苗的線索。

強森說：「如果有多餘的疫苗即將過期，他們會忽視接種程序，直接把疫苗提供給任何人。」目前社團人數接近600人。

●如何讓早期疫苗施打更公平？

喬治華盛頓大學公共衛生學院副教授戈德斯泰坦表示，有其他方式讓早期接種更加公平。

藥妝雜貨店可以將剩餘疫苗提供給店員；根據美國勞工統計局的統計，這類商店近四成店員為非裔、拉美裔或亞裔。非裔和拉美裔的接種比例低於美國白人，加上基層員工每日工作需與消費者面對面接觸，他們相當需要疫苗的保護。

部分施打中心會把即將過期的剩餘疫苗，送到長期照護機構，讓年長居民與員工接種。拜登也計劃在低收入社區建立施打中心。