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拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

編譯陳韻涵／綜合29日電
拜登總統上任9天簽了40道行政令，紐約時報社論以「放緩吧 喬」為題評論。(Getty Images)
拜登總統上任9天簽了40道行政令，紐約時報社論以「放緩吧 喬」為題評論。(Getty Images)

拜登總統就任至今九天以來，已經簽署大約40道行政命令，內容涵蓋新冠肺炎疫情、環境法規、移民政策和種族正義等議題，招致共和黨批評，也引起輿論探討。

拜登希望運用行政命令廢除前總統川普的根本政策倡議，比如暫停興建美墨邊牆、廢除川普時代禁止跨性別者從軍等政策。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日表示，拜登執政初期倚重行政命令，有違他競選期間的承諾；紐約時報(NYT)也在同日發表社論，標題為「放緩行政命令，喬」(Ease up on the Executive Actions, Joe)。

美聯社報導，柯林頓前總統兩任八年共簽署364道行政命令，小布希任職8年頒佈291道，歐巴馬八年則發布了276道，川普則在一任(四年)就簽了220項行政命令。

拜登28日頒布最新的行政命令，強調「推翻川普命令造成的傷害，而非啟用任何新法律」；白宮發言人凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)回應外界對於拜登頒布諸多行政命令的批評表示，「我們追求透過立法達成目的，這也是我們要努力讓「美國救援計畫」(American Rescue Plan，疫情紓困計畫)通過的原因。」

麥康諾當天在參院演講時，引述拜登競選時的說法表示，「除非是獨裁者，否則不會透過行政命令立法」。

拜登去年10月在美國廣播公司(ABC News)轉播的里民大會上，被問到會如何快速地提高企業稅並向富人徵稅時說的是：「有些事就算透過行政命令也不能做，除非你是獨裁者」。

拜登及其幕僚，包括白宮的經濟學者都表示，他們認為，行政命令無法和立法行動相比，但也為新政府伊始，便大量運用行政命令辯護，強調扭轉一個多世紀以來最嚴峻的疫情危機，實屬必要的權宜之計。

拜登總統上任9天簽了40道行政令，紐約時報社論以「放緩吧 喬」為題評論。(Get...
拜登總統上任9天簽了40道行政令，紐約時報社論以「放緩吧 喬」為題評論。(Getty Images)

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