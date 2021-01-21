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消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任

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消息人士：拜登讓聯邦調查局長雷伊留任

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)局長雷伊。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)局長雷伊。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，新任總統拜登將讓美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)留任。2017年6月，雷伊在前總統川普任命下掌理聯邦調查局，遞補前局長柯米(James Comey)因調查「通俄案」遭川普開除後的遺缺。

新任白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在20日的首場白宮記者會上，對於媒體詢問雷伊是否將繼續擔任聯邦調查局長，並未給予明確答覆，僅表示尚未與拜登討論過這此。

拜登先前曾經表示，願意考慮讓雷伊留在任期十年的聯邦調查局長位置上。然而，國會山莊6日遭到挺川暴徒攻占之後，外界對於雷伊是否遭到新政府撤換，開始議論紛紛。

國會暴動事件後將近一周，雷伊均未公開亮相，司法部則在15日宣布，將針對國會暴動事件展開內部調查，了解相關情資與訊息的分享流程，釐清司法部的政策、程序或作業規定是否有所缺失，導致未能對於國會山莊暴動事件採取有效因應。

雷伊雖然是在川普任命之下出任聯邦調查局長，但兩人之間的關係很快便陷入尷尬。

Politico新聞網站報導，川普曾向雷伊施壓，要求雷伊在2020年大選之前公布對拜登選情不利的訊息，雷伊將反法西斯主義運動(Antifa)視為一種「理念」而非「有組織的團體」，也讓川普核心幕僚深為不滿。

聯邦調查局探員協會(FBI Agents Association)2020年10月曾發表聲明，呼籲川普及當時的民主黨總統候選人拜登，應該讓雷伊留任局長期到任期屆滿。聯邦調查局探員協會會長歐海爾(Brian O'Hare)指出，雖然總統有權撤換聯邦調查局局長，但撤換雷伊恐將導致情勢動盪，並讓聯邦調查局聲譽受損。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，一名聯邦調查局官員透露，聯邦調查局與拜登團隊之間在過去這段期間的溝通「非常良好」。

2020年大選結束後，媒體報導一度傳出川普打算開除雷伊，但後來並未落實。「國會山莊報」分析，川普在共和黨內的某些盟友，過去幾年來非常堅定 力挺雷伊。

川普雖然經常點名批評聯邦調查局在「通俄案」的角色，但雷伊被認為始終堅守獨立原則，並未對川普屈服。雷伊去年曾在國會作證，說明俄羅斯介入美國選舉及反法西斯主義運動現況，後來遭到川普公開抨擊。

紐約時報去年12月報導便指出，拜登有意上台之後讓雷伊繼續留任。

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