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拜登策士：一國兩制已到盡頭

記者徐偉真／台北報導
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片

總統當選人拜登將就職，拜登核心策士艾利森（Graham Allison）接受TVBS主播方念華訪問時表示，一國兩制已經走到盡頭，拜登明白只有一個中國，並沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立，拜登的挑戰在如何想出一個兩岸新方案，改善三方關係。

艾利森曾擔任拜登外交政策幕僚數十年，現為哈佛大學甘迺迪政治學院道格拉斯迪倫講席教授，在哈佛任教超過50年，同時是國防政策領域的頂尖專家，曾在美國前總統柯林頓第一任期內擔任助理國防部長，研究領域包括核武問題、中國問題等。

艾利森說，美國總統大選期間，中國成為「政治足球」，川普把一切罪過都怪到中國頭上，在國內政治的現實之下，拜登必須展現出自己並沒有比川普對中國更軟弱，政治雜音不斷，拜登政府對中國的態度會明顯和川普政府不同。

川普執政四年期間共批准183億美元對台軍售，美國通過多項友台法案，外界關注拜登上任後，會不會依循中國主張的一國兩制框架，對台是否會延續川普的善意？艾利森說，一國兩制已經窮盡，有什麼樣的新架構，即使不開心、不滿意，也沒有解決台灣和中國之間的問題，卻能讓北京、台北和美國都能夠因此遠比另一選項更有利，他所謂的另一選項是他近年提出的警語，也就是戰爭。

艾利森說，美台雙方持續深化關係是好事，但兩岸未來的發展，應該以兩岸人民為最大福祉，在不與中國交惡的前提下，「一個中國」這個理念是毫無異議的，美國更不會公開承認台灣獨立，拜登政府最大的挑戰是擬定另一套外交策略，突破一國兩制的架構，讓美中台三方都能和平共榮，才是最重要的。

艾利森說，他替他的「中國朋友」總結出五個Ｒ，一個是「回歸正常」（return to normal），回歸正常程序，不會再半夜發文；第二是「逆轉」（reversal），拜登將逆轉川普犯的一些錯，例如重回世界衛生組織、再加入巴黎氣候協議；第三是「檢視」（review），以美國利益檢視川普所謂的一百多項成就；第四是「現實主義」（realism），體認到中國是強悍的對手；第五是「負責任」（responsible），高明並且負責地認知到美中在地球上必須共存，否則就是雙雙毀滅。

TVBS與長風基金會23日下午將舉行「拜登就職新風雲」國際論壇，由趙少康主持，與談人包括長風基金會董事長江宜樺、台北論壇基金會董事長蘇起及台灣大學政治系莫內講座教授蘇宏達等。

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