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騷擾羅穆尼、葛理漢乘客 遭達美航空列入黑名單

記者顏伶如／綜合報導
達美航空公司(Delta Air Lines)將騷擾羅穆尼、葛理漢的乘客列入禁止搭機的黑名單。圖為民眾搭乘達美航空公司班機。(美聯社)
達美航空公司(Delta Air Lines)將騷擾羅穆尼、葛理漢的乘客列入禁止搭機的黑名單。圖為民眾搭乘達美航空公司班機。(美聯社)

共和黨籍的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)先後發生在機場遭到群眾騷擾，滋事者還在社群網站分享事發過程的影片。達美航空公司(Delta Air Lines)14日指出，所有騷擾羅穆尼、葛理漢的乘客，都已經被列入禁止搭機的黑名單。

另一方面，達美航空公司執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)14日接受CNBC新聞頻道專訪時說，國會大廈暴動事件後，航空公司已經進入「高度警戒」(high alert)，拜登就職典禮之前幾天，飛往華府地區附近的乘客，達美航空都將禁止託運武器。

巴斯坦恩對路透社指出，騷擾羅穆尼、葛理漢的每一名乘客，都已經被列入「禁止搭機名單」(no fly list)的黑名單。達美航空發言人杜朗特(Morgan Durrant)也對富比士雜誌(Forbes)證實這項消息。

羅穆尼、葛理漢日前分別在機場遭到挺川民眾騷擾。戴著口罩的羅穆尼拿著平板電腦，坐在機場等候搭機時，遭到一名婦女質問「為何不支持川普總統」。葛理漢則在華府雷根機場遭到大批群眾包圍，對著他咆哮「騙子」、「叛徒」。

富比士雜誌指出，達美航空並未說明有多少乘客因為騷擾羅穆尼或葛理漢而被列入黑名單。

一名達美航空發言人則對路透社表示，共有880人因為拒絕戴口罩或與美國大選相關爭議，已經被列入黑名單。

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)13日指出，對於乘客出現脫序行為或企圖干擾機組人員，已經訂定零容忍政策(zero-tolerance policy)，違規者將面臨最高3500元罰款，並將移送給司法部接受刑事起訴。

航空總署署長狄克森(Steve Dickson)說：「類似案件不斷增加，令人憂心。對於任何參與其中的乘客，我們都將展開最嚴格的查緝。」

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