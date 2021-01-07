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新科共和黨南卡眾議員瑪西：川普所有政績毀於一旦

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。美聯社
共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。美聯社

曾是川普2016年競選團隊幕僚的新科共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧瑪西(Nancy Mace)7日上午接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，川普總統執政以來的所有政績，都因為6日發生於國會的暴動，通通毀於一旦。她說：「現在的我，覺得非常失望。」另外，川普在國會最堅實的盟友之一、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)6日晚間在國會確認選舉人票議程上發言表示：「川普跟我一同經歷了很多，但我不想看到演變成這樣。我只能說，我不幹了。別再鬧了。」

瑪西受訪時說，川普上台之後的所有豐功偉業以及政績，都因為鬧出人命的國會暴動，而被「完全抹滅」。根據媒體報導，挺川群眾6日聆聽川普演說後衝入國會大廈後，一名示威婦女中槍後身亡，另外還有三人因健康因素死亡。

瑪西說：「昨天晚上我不禁想著，我宣誓成為聯邦眾議員才剛屆滿100個小時，這幾天每晚都只睡約兩小時，疲憊不已，但我們必須重建我們的國家，我們必須讓我們的政黨再造。」

她說：「我們並不是這種人，這場事件令人感到極度不安，也讓人非常難過，感到心痛。」她表示，對川普來說，過去曾經努力達成的一切功業，「都在昨天通通毀於一旦，我們必須重新來過」。

大選結束後仍然支持川普挑戰選舉結果的葛理漢，6日晚間在參眾兩院聯合會議確認選舉人票議程上說：「川普跟我一同經歷了很多，但我不想看到演變成這樣。我只能說，我不幹了。別再鬧了。」

新科共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧瑪西(Nancy Mace)。Getty...
新科共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧瑪西(Nancy Mace)。Getty Images

川普 南卡羅來納州 眾議員

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