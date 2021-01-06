Bed Bath & Beyond下月將關43店 福特去年銷量減15.6%

私營企業就業 疫情 來首見收縮

ADP就業報告顯示，12月私營就業人數出現新冠病毒疫情以來首度收縮，減少12.3萬人，代表2020年美國 經濟已經大幅降溫。與接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的增加6萬人大相逕庭。受疫情重創最深的休閒酒店業減少5.8萬人最多，幾乎都是千人以上大型企業。

買家縮手 房貸申請數減0.8%

根據抵押銀行家協會(MBA)統計，截至1月1日的2周與12月第2周相比，購房抵押貸款申請數下降0.8%；而購買量僅比去年同期增加3%。最近幾個月的年增率都在20%以上，顯示買家正在縮手。房價漲幅越來越高，即使房貸利率接近創紀錄低水平，也可能讓越來越多買家望而卻步。

Bed Bath & Beyond 2月關43店

Bed Bath & Beyond表示，2月底前將關閉43家店面，這是其之前宣布2022年前關閉200家門市計畫的一部分。該公司於7月制訂關閉店面的計畫，以削減其龐大的房產投資組合，並著重於改裝其高獲利店面並投資數位化，預計如此每年可節省2.5億至3.5億元成本，但不包括相關的一次性費用。

疫情影響 福特去年銷量減15.6%

由於新冠疫情、商業車隊銷量下降以及F-150皮卡車庫存緊張，福特汽車去年美國汽車銷量下降15.6%。第4季熱銷的全尺寸皮卡銷量較去年同期下降約33%，主因去年秋天疫情造成工廠停工，以及生產新改款F-150的設備進行調整所致。卡車銷量下滑11.3%，而SUV下降9.7%。除了野馬車款外，正在停產的房車銷量暴跌44.7%。

去年最後一周 App Store銷售18億元

蘋果公司在年度服務報告中說，蘋果的App Store客戶光是在元旦當日就花費創紀錄的5.4億元，較去年增加40%。最重要的是，在聖誕節前夕至新年除夕的一周內，App Store的數位商品和服務銷售額達到18億元，且現在Apple Books的App每月活躍用戶達9000萬。但蘋果未公布其他新訂閱產品訂戶數。

Impossible Foods削減批發價15%

Impossible Foods正削減其批發價格，使其更接近真正肉品。平均而言，在一年內二次降價後，美國食品服務分銷商支付Impossible漢堡和香腸替代品的費用會少15%。加拿大、新加坡、香港和澳門的國際經銷商也有望調降其產品價格。USDA數據顯示，牛肉肉餅均價盤為每磅5.32元，而Impossible漢堡在降價後的批發價為6.8元。