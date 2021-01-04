Discovery+即起上架 麥當勞2月推3款雞肉三明治

3強合資企業Haven即將解散

3年前由美國三大實力最強企業組成力求降低成本並改善醫療保健效果的合資公司Haven即將解散。知情人士透露，該公司4日開始通知員工將在2月底關閉。預計這家由亞馬遜、伯克夏控股和摩根大通共同組建的公司旗下57名員工中將被打散安置在各原始企業，這3家企業仍可望在醫療項目上進行非正式合作。

比特幣在創下紀錄高點之後回落。在首次突破3萬元門檻不過2天就短暫跌至3萬元以下。比特幣價格上周創下歷史新高，突破3萬4000元大關。但美東時間4日上午5:40時大跌至2萬9316元，在24個小時內下跌12%；之後回升至3萬元以上報3萬1643元，但仍較上周下跌約5%。

Discovery+正式在美推出

Discovery 4日在美推出其全新串流媒體服務Discovery+，希望在競爭激烈的串流媒體戰場中獨樹一幟。其片源來自HGTV、Food Network、Animal Planet、TLC、ID等電視品牌的5500多個節目中超過5萬5000集。它也將提供原創系列和獨家節目，如BBC的「Planet Earth」。提供4.99元有廣告和6.99元無廣告兩種產品。

麥當勞 2月推3款雞肉三明治

麥當勞將自2月24日起推出脆皮雞肉三明治、香辣雞肉三明治和豪華雞肉三明治。麥當勞於約1年前開始在休士頓和田納西州Knoxville試賣脆皮雞肉三明治。其特色是在奶油土豆卷上配上炸雞柳，再加上奶油和醃菜。香辣版是附上麻辣醬，而豪華三明治則加上更多生菜絲、番茄片和美乃滋。

飛雅特克萊斯勒與PSA合併

義美合資汽車 製造商飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)和法國PSA集團股東4日批准一項合併計畫，創建全球第4大汽車集團Stellantis。兩家公司預計將在1月16日投票完成合併。將領導合併後公司的PSA CEO塔瓦雷斯(Carlos Tavares)說，這項交易已獲監管核准。預計合併後可以降低50億歐元成本。

Chipotle即起銷售花椰菜米

Chipotle Mexican Grill自4日起提供花椰菜米，以吸引嘗試在新年瘦身的消費者。這種米替代品是由碎花椰菜、香菜、萊姆和鹽混合而成，將在美加餐廳限時供應。選擇玉米餅、捲餅或餐碗將另收2元。Chipotle自7月開始在科羅拉多州和威斯康辛州訪定地點測試該產品，結果顯示頗受消費者歡迎。