向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體

美國太空總署太空人林琪兒認為，探險是人類與生俱來的渴望，登月的重要性在於進一步為人類通往火星，以及擴展到太陽系建立知識橋梁。圖／中央社（NASA提供）

台裔太空 人林琪兒今天分享太空訓練學到「先求顧好自己，才有能力照料團隊」心法，鼓勵疫情 下辛苦度日的每個人。

47歲的林琪兒近日入選美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲（Artemis）登月計畫，成為未來登月太空人的18名候選人之一。他在30日接受中央社視訊專訪，談成長歷程、太空站經驗與台灣淵源。

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5年前，林琪兒在地球軌道上的國際太空站，度過「夢想成真」的4個多月。他強調，當上太空人是自己從小的夢想，但是登上太空、在太空中生活141天，就是無數人共同努力的團隊成果。

林琪兒表示，團隊精神是太空人訓練重要一環，每個人必須把「照顧自己、照顧團隊」（self care, team care）記在心中。

適逢歲末年終，2020年即將走入歷史，林琪兒藉由太空人訓練過程中學到的團隊合作這一課，鼓勵社會大眾，期待新的一年全世界能夠共同走出疫情陰霾。

林琪兒說，過去一年因為疫情，每個人都在學習面對各種生活挑戰，處理各式各樣的壓力與困難，新的一年即將到來，隨著疫苗問世、人們更懂得如何因應病毒，應懷抱希望。

林琪兒分享「太空人的智慧」，呼籲共同抗疫，他提到「如何先顧好自己、再求團隊合作，在太空人訓練中有一套具體程序」。

所謂照顧自己，跟自私不一樣，不是想著「我，我，我」，而是讓自己進入狀況，做好自己分內工作。在太空站上，這包括準時起床、完成工作、整理裝備、安排流程等各項小細節。

林琪兒說：「當你做好分內的工作，你才有時間、心神跟能力去幫忙團隊。所以照顧好自己，你就能夠貢獻團隊，照顧你身邊的人，我們在太空站上就是這樣做。」把自己的事情做好，才有餘力幫忙同僚。

他以此比照防疫 ，「如果每個人都有這樣的態度，新的一年就有希望」。

把這套太空人心法應用在防疫上，林琪兒說：「無論是出門戴好口罩，保護好自己與身邊的人，勤洗手，有餘力再從事社區志工服務，如果可以做到這些，每個人都做到這些，我們新的一年就有很大的希望。」