我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／回顧2020 媒體們選出了哪些十大新聞？

1張圖看疫情：全球逾180.5萬人死 美占34.2萬

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體

中央社洛杉磯／舊金山30日專電
美國太空總署太空人林琪兒認為，探險是人類與生俱來的渴望，登月的重要性在於進一步為人類通往火星，以及擴展到太陽系建立知識橋梁。圖／中央社（NASA提供）
美國太空總署太空人林琪兒認為，探險是人類與生俱來的渴望，登月的重要性在於進一步為人類通往火星，以及擴展到太陽系建立知識橋梁。圖／中央社（NASA提供）

台裔太空人林琪兒今天分享太空訓練學到「先求顧好自己，才有能力照料團隊」心法，鼓勵疫情下辛苦度日的每個人。

47歲的林琪兒近日入選美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲（Artemis）登月計畫，成為未來登月太空人的18名候選人之一。他在30日接受中央社視訊專訪，談成長歷程、太空站經驗與台灣淵源。

影片來源：YouTube

5年前，林琪兒在地球軌道上的國際太空站，度過「夢想成真」的4個多月。他強調，當上太空人是自己從小的夢想，但是登上太空、在太空中生活141天，就是無數人共同努力的團隊成果。

林琪兒表示，團隊精神是太空人訓練重要一環，每個人必須把「照顧自己、照顧團隊」（self care, team care）記在心中。

適逢歲末年終，2020年即將走入歷史，林琪兒藉由太空人訓練過程中學到的團隊合作這一課，鼓勵社會大眾，期待新的一年全世界能夠共同走出疫情陰霾。

林琪兒說，過去一年因為疫情，每個人都在學習面對各種生活挑戰，處理各式各樣的壓力與困難，新的一年即將到來，隨著疫苗問世、人們更懂得如何因應病毒，應懷抱希望。

林琪兒分享「太空人的智慧」，呼籲共同抗疫，他提到「如何先顧好自己、再求團隊合作，在太空人訓練中有一套具體程序」。

所謂照顧自己，跟自私不一樣，不是想著「我，我，我」，而是讓自己進入狀況，做好自己分內工作。在太空站上，這包括準時起床、完成工作、整理裝備、安排流程等各項小細節。

林琪兒說：「當你做好分內的工作，你才有時間、心神跟能力去幫忙團隊。所以照顧好自己，你就能夠貢獻團隊，照顧你身邊的人，我們在太空站上就是這樣做。」把自己的事情做好，才有餘力幫忙同僚。

他以此比照防疫，「如果每個人都有這樣的態度，新的一年就有希望」。

把這套太空人心法應用在防疫上，林琪兒說：「無論是出門戴好口罩，保護好自己與身邊的人，勤洗手，有餘力再從事社區志工服務，如果可以做到這些，每個人都做到這些，我們新的一年就有很大的希望。」

太空 疫情 防疫

上一則

一洲焦點／回顧2020 媒體們選出了哪些十大新聞？

延伸閱讀

7縣市跨年晚會改直播 北市照常舉辦

7縣市跨年晚會改直播 北市照常舉辦
明年出國有望！科技業聯手航空界 打造「疫苗護照App」

明年出國有望！科技業聯手航空界 打造「疫苗護照App」
想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說

想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說
佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診